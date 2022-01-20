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路易莎也喊漲！難敵成本壓力 「年後應會調價」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
難敵咖啡原料與人事成本雙漲壓力，路易莎年後可能喊漲。圖／路易莎提供
難敵咖啡原料與人事成本雙漲壓力，路易莎年後可能喊漲。圖／路易莎提供

從去年底到今年初，各產業漲聲不斷，連鎖咖啡路易莎已坐實「全台店數最多的咖啡店」，面對近來原物料大漲，董事長黃銘賢也首度鬆口，面對原物料、員工薪資等調漲問題，坦言「年後有漲價壓力」。

餐飲業去第4季起各龍頭產業陸續宣布漲價，黃銘賢表示，會配合政府政策年前不漲價，但因咖啡原料與人事成本雙漲，年後確實有價格壓力，應該會漲價，但仍承諾會盡力壓低價格，並盡可能減少漲價品項。

黃銘賢指出，咖啡豆原料已預先採購至今年7月份，這部分的壓力還有一段空間，但有3成買的是台灣咖啡生豆，成本壓力就已經反映出來，加上其他相關原料、人力成本壓力都已上來。

黃明賢表示，兼職人員時薪調漲，正職員工也有調薪壓力，集團預計3月起調漲正職員工薪資，這也進一步推升人事成本。「整體來說，年後漲價壓力確實很大」。

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