補班不憂鬱！萊爾富推美式咖啡、拿鐵買2送2快閃優惠

今年春節連假狂放9天，因應連續假期，本周六（1月22日）需要補上班，為了撫慰勞工朋友們連續上班6天的憂鬱心情，萊爾富將在1月22日補班日當天，於Hi-Life VIP App「整買零取」祭出大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵咖啡（售價55元）同品項買2送2的快閃優惠（於購買日起59天內兌換），為補班民眾加油打氣。

喜歡品嘗精品咖啡的咖啡控，2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」另有中杯單品耶加雪菲咖啡G1（售價39元）5杯100元的特惠活動，等於現省95元，於「整買零取」內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換或分享給好友。