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補班不憂鬱！萊爾富推美式咖啡、拿鐵買2送2快閃優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富在1月22日補班日當天，於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富在1月22日補班日當天，於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。圖／萊爾富提供

今年春節連假狂放9天，因應連續假期，本周六（1月22日）需要補上班，為了撫慰勞工朋友們連續上班6天的憂鬱心情，萊爾富將在1月22日補班日當天，於Hi-Life VIP App「整買零取」祭出大杯美式咖啡（售價45元）、大杯拿鐵咖啡（售價55元）同品項買2送2的快閃優惠（於購買日起59天內兌換），為補班民眾加油打氣。

喜歡品嘗精品咖啡的咖啡控，2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」另有中杯單品耶加雪菲咖啡G1（售價39元）5杯100元的特惠活動，等於現省95元，於「整買零取」內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換或分享給好友。

此外，萊爾富於全台門市推出買大杯美式咖啡送哆啦A夢小蛋糕，購買HI系列的波雪蛋糕、可可波雪蛋糕、原味烤甜甜圈等指定麵包即可用20元優惠價加購大杯美式咖啡一杯，上述活動皆限時特惠至2月8日截止。

萊爾富2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」推出中杯單品耶加雪菲咖啡G1 5杯100元優惠，還可寄杯、跨店兌換。圖／萊爾富提供
萊爾富2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」推出中杯單品耶加雪菲咖啡G1 5杯100元優惠，還可寄杯、跨店兌換。圖／萊爾富提供
1月22日補班日不憂鬱，萊爾富於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。圖／萊爾富提供
1月22日補班日不憂鬱，萊爾富於Hi-Life VIP App「整買零取」推出大杯美式咖啡、拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。圖／萊爾富提供
2月8日前於萊爾富全台門市購買大杯美式咖啡即贈送售價25元的哆啦A夢小蛋糕。圖／萊爾富提供
2月8日前於萊爾富全台門市購買大杯美式咖啡即贈送售價25元的哆啦A夢小蛋糕。圖／萊爾富提供
2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」購買5杯中杯單品耶加雪菲咖啡G1，原價195元、特惠價100元。圖／萊爾富提供
2月8日前在Hi-Life VIP App「整買零取」購買5杯中杯單品耶加雪菲咖啡G1，原價195元、特惠價100元。圖／萊爾富提供

咖啡 快閃

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