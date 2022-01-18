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「金虎」造型蛋糕出列！酸甜萌樣 85 ˚C限量開賣
過年走春送禮，多了一款超萌的金虎蛋糕！85 ˚C於20日起，以虎年為主題推出「福虎生豐」六吋蛋糕，上頭擺飾超萌小金虎應景又可愛，使用來自法國諾曼地產區的愛樂薇動物鮮奶油，以及法國Boiron百香果果泥，滋味酸甜。全台限量5,100個。
「福虎生豐」六吋蛋糕售價430元，充滿春節氛圍的金紅圍邊，上頭還有一只慵懶的小金虎，基底採用鬆軟的香草戚風蛋糕，搭配香草慕斯、法國愛樂薇動物性鮮奶油，增添濃濃奶香，Q彈的芒果百香果凍來自法國Boiron百香果果泥，蛋糕夾層中間再抹上比利時愛迪亞水蜜桃餡，走春送禮不踩雷。
除了應景蛋糕，85 ˚C濾掛式莊園咖啡也再度升級，推出「鑑賞級濾掛─薩吉索G1日曬」，每包8公克，20包每盒售價800元，零售單包40元。嚴選來自Tade GG莊園，獲得衣索比亞當地評選咖啡豆最高等級的G1日曬咖啡豆，前韻有淡淡的水仙花香帶點繽紛的熱帶水果風味，中段有堅果和木質芳香，入口酸質柔和，餘韻回甘清爽，評鑑其香氣與平衡感都拿下9分高分。
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