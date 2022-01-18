快訊

美航空業者警告政府：5G將導致航班大亂、引爆航空危機

竹市一口氣+4！三民國小學童一家四口皆染疫 感染源不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「金虎」造型蛋糕出列！酸甜萌樣 85 ˚C限量開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
呼應虎年而生的「福虎生豐」蛋糕。圖／85 ˚C提供
呼應虎年而生的「福虎生豐」蛋糕。圖／85 ˚C提供

過年走春送禮，多了一款超萌的金虎蛋糕！85 ˚C於20日起，以虎年為主題推出「福虎生豐」六吋蛋糕，上頭擺飾超萌小金虎應景又可愛，使用來自法國諾曼地產區的愛樂薇動物鮮奶油，以及法國Boiron百香果果泥，滋味酸甜。全台限量5,100個。

「福虎生豐」六吋蛋糕售價430元，充滿春節氛圍的金紅圍邊，上頭還有一只慵懶的小金虎，基底採用鬆軟的香草戚風蛋糕，搭配香草慕斯、法國愛樂薇動物性鮮奶油，增添濃濃奶香，Q彈的芒果百香果凍來自法國Boiron百香果果泥，蛋糕夾層中間再抹上比利時愛迪亞水蜜桃餡，走春送禮不踩雷。

除了應景蛋糕，85 ˚C濾掛式莊園咖啡也再度升級，推出「鑑賞級濾掛─薩吉索G1日曬」，每包8公克，20包每盒售價800元，零售單包40元。嚴選來自Tade GG莊園，獲得衣索比亞當地評選咖啡豆最高等級的G1日曬咖啡豆，前韻有淡淡的水仙花香帶點繽紛的熱帶水果風味，中段有堅果和木質芳香，入口酸質柔和，餘韻回甘清爽，評鑑其香氣與平衡感都拿下9分高分。

從切片可看出鬆軟口感與豐富層次。圖／85 ˚C提供
從切片可看出鬆軟口感與豐富層次。圖／85 ˚C提供
「鑑賞級濾掛─薩吉索G1日曬」升級登場。圖／85 ˚C提供
「鑑賞級濾掛─薩吉索G1日曬」升級登場。圖／85 ˚C提供

法國 咖啡

延伸閱讀

金虎年迎福氣 國泰投信基金申購限時優惠大放送

輝瑞藥廠大舉投資法國 抗疫口服藥即將上市

網球／法國疫苗通行證也無豁免 約克維奇衛冕法網恐生變

父子3人加拿大返台確診 妻子送蛋糕到醫院視訊過生日

相關新聞

「金虎」造型蛋糕出列！酸甜萌樣 85 ˚C限量開賣

過年走春送禮，多了一款超萌的金虎蛋糕！85 ˚C於20日起，以虎年為主題推出「福虎生豐」六吋蛋糕，上頭擺飾超萌小金虎應景...

明朝也有阿拉丁神燈？ 15世紀中國與伊斯蘭文化交流

台北故宮於10月26日推出了名為【航向天方：十五世紀的伊斯蘭印象】的特展，主旨在探討西元15世紀明代中國和伊斯蘭世界雙向的藝術影響。

臺灣豫劇團青春版《蘭若寺》 人鬼妖結合多元性別議題

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團的經典青春豫劇「蘭若寺」，3月5、6日於臺中國家歌劇院大劇院演出，3月12、13日在衛武營國家...

有行旅企畫 品味宜蘭里山

聯合報系有行旅企畫「山中藝境 風呂美學」旅程，引領旅人走進宜蘭里山里海，結合自然、人文與美學體驗。

羅密歐又登雜誌封面 寸頭帥氣造型直逼老爸當年神顏？

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐因為纖瘦時尚外型和繼承爸媽的姣好外貌，去年風光成為Saint Laurent形象代...

CHANEL 1932頂級珠寶 女性開創新時代

1932年11月7日，一系列高級珠寶的誕生，顛覆了傳統珠寶商的舊習，也開創了這個大蕭條年代後的嶄新局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。