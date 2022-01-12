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85℃連16天優惠！限定飲品第2杯半價 熊掌麵包新出爐

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
全台85℃麵包坊即日起「跟著熊掌來手撕」推出四款手撕麵包。圖／85℃提供
全台85℃麵包坊即日起「跟著熊掌來手撕」推出四款手撕麵包。圖／85℃提供

85℃也賣熊掌？全台85℃麵包坊即日起「跟著熊掌來手撕」推出四款手撕麵包，其中就包括造型療癒可愛的熊掌包，有黑、紅兩色，1/29前四款麵包任選兩件折價10元。此外，1/15~16四款大杯冰奶茶優惠第二杯20元，新年優惠再加碼1/17~1/30玫瑰飲品系列第二杯半價。

優惠活動中的85℃奶茶控回饋，全台門市1/15(六)和1/16(日)連續兩天，四款大杯飲品包括冰英式奶茶原價45元、冰鮮奶茶原價60元，冰烏龍奶茶原價45元、冰烏龍鮮奶茶原價60元，同品項第二杯特價20元，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購三組（六杯）。

1/17(一)~1/30(日)接力優惠玫瑰拿鐵咖啡和奶茶系列，包括「玫瑰風味拿鐵」中杯定價85元、「玫瑰風味鮮奶茶」中杯定價55元、「玫瑰風味奶茶」中杯定價45元，第二杯半價，可選冷熱飲價低者折，不限杯數。

麵包坊也推新品，掌心大小般的麵包，上頭有萌萌可愛的黑色和紅色小腳印，「熊掌包黑」售價35元，以黑岩可可麵糰為主體，內夾著甜蜜香濃巧克力奶酥餡，味道濃郁卻不甜膩，「熊掌包紅」售價35元，則是添加紅麴粉呈現粉色熊掌圖案，內餡是濃郁微甜的覆盆子乳酪餡。

另兩款新品則是「麥香乳酪」售價55元，特別新開發的麥香麵糰，大顆的麵包體內含豐富餡料；「紅豆乳酪手撕包」售價68元。以上四款麵包1/11至1/29日任選兩件可折價10元。

黑熊掌造型俏皮可愛。圖／85℃提供
黑熊掌造型俏皮可愛。圖／85℃提供
玫瑰拿鐵限定優惠，第二杯半價。圖／85℃提供
玫瑰拿鐵限定優惠，第二杯半價。圖／85℃提供

奶茶 麵包

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