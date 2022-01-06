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萌到爆！Fika Fika新年禮盒 可愛插畫配台灣精品咖啡掛耳包

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
2022年「台灣精品咖啡午茶禮盒」，包括雲林古坑嵩岳咖啡莊園、雲林古坑山海觀咖啡莊園、南投百勝村咖啡莊園，以及兩款自製甜點。圖／Fika Fika Cafe提供。
2022年「台灣精品咖啡午茶禮盒」，包括雲林古坑嵩岳咖啡莊園、雲林古坑山海觀咖啡莊園、南投百勝村咖啡莊園，以及兩款自製甜點。圖／Fika Fika Cafe提供。

每到農曆新年前總是備受期待的Fika Fika Cafe禮盒，今年以「台灣精品咖啡午茶禮盒」為主題；由Fika Fika Cafe創辦人陳志煌（James）嚴選3款台灣精品咖啡莊園咖啡，親自烘焙後而最終成為咖啡掛耳包，並搭配「法芙娜巧克力堅果」與「小山園抹茶雪球」兩款自製甜點。禮盒原價880元，預購價810元。

陳志煌表示：「台灣不僅產咖啡，還產世界級的咖啡。」為了把台灣的這份驕傲分享給大家，陳志煌嚴選3款台灣精品咖啡莊園咖啡——雲林古坑嵩岳咖啡莊園、雲林古坑山海觀咖啡莊園及南投百勝村咖啡莊園，作為今年的禮盒內容。

雲林古坑嵩岳咖啡莊園不但是國內咖啡比賽的常勝軍，還曾拿下美國精品咖啡89.25的高分，為當年全球第一。嵩岳咖啡莊園海拔1200公尺，日夜溫差大，環境得天獨厚。這次禮盒挑選了該咖啡莊園的日曬處理咖啡，具莓果與熱帶水果香氣，味道十分純粹。

雲林古坑山海觀咖啡莊園的麝香蜜處理咖啡，是該咖啡莊園所研發出的獨特處理法；模擬麝香貓食用咖啡豆後，咖啡豆在體內產生變化而變得更美味，山海觀咖啡莊園利用益菌品種，加入發酵蜜處理，讓咖啡豆特別甜美厚實，尾韻回甘。

海拔僅四至六百公尺的南投百勝村咖啡莊園，克服不利種植咖啡的先天條件，種植出拿下國際杯測精品咖啡等級的咖啡。百勝村咖啡莊園利用時下流行的厭氧發酵法，讓發酵變慢、風味增強，擠身精品咖啡等級。此次禮盒中所挑選的，正是百勝村咖啡莊園以真空厭氧日曬處理的咖啡。

除了精品咖啡，兩款甜點也很精彩。「法芙娜巧克力堅果」先將核桃、腰果、杏仁等綜合堅果裹上自製焦糖，表面再裹一層法芙娜可可粉，讓堅果、焦糖與可可粉的香氣層層堆疊，甜美不膩口。「小山園抹茶雪球」使用知名的京都抹茶小山園與法國伊斯尼奶油調和，香氣豐厚不苦澀，搭配雪球鬆軟的口感，讓人一口接一口。

此外，由種籽設計操刀的包裝設計，也令人大呼可愛；分別以3種台灣原生動物──八色鳥、白鼻心、台灣野兔，搭配三個咖啡莊園，從姿態、表情到配色都鮮活可人，成為今年「台灣精品咖啡午茶禮盒」超萌亮點。

Fika Fika Cafe台灣精品咖啡午茶禮盒，搭配超萌的台灣原生種插畫。圖／Fika Fika Cafe提供。
Fika Fika Cafe台灣精品咖啡午茶禮盒，搭配超萌的台灣原生種插畫。圖／Fika Fika Cafe提供。
Fika Fika Cafe找來種籽設計助陣，將台灣原生物種以插畫形式，呈現在包裝設計上。圖／Fika Fika Cafe提供。
Fika Fika Cafe找來種籽設計助陣，將台灣原生物種以插畫形式，呈現在包裝設計上。圖／Fika Fika Cafe提供。
2022年「台灣精品咖啡午茶禮盒」除了有國際精品級咖啡掛耳包及搭配的甜點，包裝設計也很吸睛。圖／Fika Fika Cafe提供。
2022年「台灣精品咖啡午茶禮盒」除了有國際精品級咖啡掛耳包及搭配的甜點，包裝設計也很吸睛。圖／Fika Fika Cafe提供。
Fika Fika Cafe台灣精品咖啡午茶禮盒，內含台灣精品咖啡與甜點。圖／Fika Fika Cafe提供。
Fika Fika Cafe台灣精品咖啡午茶禮盒，內含台灣精品咖啡與甜點。圖／Fika Fika Cafe提供。

咖啡 古坑 雲林

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