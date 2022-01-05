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花生控全包了！全聯阪急麵包攜手「新福源花生」推6款濃郁系新品
全聯又有新創意，這次選擇橫跨不同世代、東西方都經典不敗的花生風味，由阪急麵包首度開啟聯名模式，攜手台灣在地品牌「新福源花生」，推出6款超濃郁的花生麵包與吐司，早餐、午茶、宵夜場都百搭，1月7日全面上市。
全聯阪急麵包以平價、多樣化及細緻的口感擁有一群死忠粉絲，此次選擇來自新竹知名的新福源花生，將在地風味的花生醬，改成低糖、低鹽的口味，首波於全台全聯門市推出4款新品，包括喜愛古早味推薦「新福源花生麵包」中間夾入打發奶油醬，外層再抹上一層奶油醬及新福源花生粉，是台式經典的花生夾心麵包；雙重濃郁風味必吃「新福源花生小可頌」將新福源花生醬與巧克力完美融合，製成特調花生巧克力醬，沾裹在層層酥脆的可頌麵包，有點邪惡又不會太負擔；「新福源花生維也納」則改良升級人氣維也納麵包，滑順奶油夾餡中添加新福源花生粉，冷凍後放入約200度的烤箱中覆熱3～5分鐘，外酥內滑順是老饕吃法；「新福源花生羅宋」則將香濃花生醬抹在奶香羅宋麵包上，份量超滿足。均一價30元，1月7日至1月13日新品嚐鮮價25元。
另外，限定門市還有2款吐司新品「新福源花生丹麥小吐司」層層的奶香丹麥小吐司，沾附新福源花生醬特調而成的花生巧克力醬，質感升級、美味加倍，原價49元，1月7日至1月13日特價39元。「新福源花生生吐司」則將生吐司包入新福源花生醬特調的內餡，花生香與奶油香讓人著迷，原價69元，1月7日至1月13日特價59元。
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