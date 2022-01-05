快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花生控全包了！全聯阪急麵包攜手「新福源花生」推6款濃郁系新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯阪急麵包花生季首次聯名台灣在地品牌「新福源花生」，一口氣推出6款濃郁新品。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包花生季首次聯名台灣在地品牌「新福源花生」，一口氣推出6款濃郁新品。圖／全聯福利中心提供

全聯又有新創意，這次選擇橫跨不同世代、東西方都經典不敗的花生風味，由阪急麵包首度開啟聯名模式，攜手台灣在地品牌「新福源花生」，推出6款超濃郁的花生麵包與吐司，早餐、午茶、宵夜場都百搭，1月7日全面上市。

全聯阪急麵包以平價、多樣化及細緻的口感擁有一群死忠粉絲，此次選擇來自新竹知名的新福源花生，將在地風味的花生醬，改成低糖、低鹽的口味，首波於全台全聯門市推出4款新品，包括喜愛古早味推薦「新福源花生麵包」中間夾入打發奶油醬，外層再抹上一層奶油醬及新福源花生粉，是台式經典的花生夾心麵包；雙重濃郁風味必吃「新福源花生小可頌」將新福源花生醬與巧克力完美融合，製成特調花生巧克力醬，沾裹在層層酥脆的可頌麵包，有點邪惡又不會太負擔；「新福源花生維也納」則改良升級人氣維也納麵包，滑順奶油夾餡中添加新福源花生粉，冷凍後放入約200度的烤箱中覆熱3～5分鐘，外酥內滑順是老饕吃法；「新福源花生羅宋」則將香濃花生醬抹在奶香羅宋麵包上，份量超滿足。均一價30元，1月7日至1月13日新品嚐鮮價25元。

另外，限定門市還有2款吐司新品「新福源花生丹麥小吐司」層層的奶香丹麥小吐司，沾附新福源花生醬特調而成的花生巧克力醬，質感升級、美味加倍，原價49元，1月7日至1月13日特價39元。「新福源花生生吐司」則將生吐司包入新福源花生醬特調的內餡，花生香與奶油香讓人著迷，原價69元，1月7日至1月13日特價59元。

「新福源花生生吐司」，1月7日至1月13日特價59元，限定門市販售。圖／全聯福利中心提供
「新福源花生生吐司」，1月7日至1月13日特價59元，限定門市販售。圖／全聯福利中心提供
新福源花生維也納，適合冷凍後放入約200度的烤箱中覆熱3～5分鐘，美味加乘。圖／全聯福利中心提供
新福源花生維也納，適合冷凍後放入約200度的烤箱中覆熱3～5分鐘，美味加乘。圖／全聯福利中心提供
新福源花生丹麥小吐司，1月7日至1月13日特價39元，限定門市販售。圖／全聯福利中心提供
新福源花生丹麥小吐司，1月7日至1月13日特價39元，限定門市販售。圖／全聯福利中心提供
新福源花生麵包，呈現台式經典的花生夾心麵包風味。圖／全聯福利中心提供
新福源花生麵包，呈現台式經典的花生夾心麵包風味。圖／全聯福利中心提供
新福源花生羅宋，份量十足。圖／全聯福利中心提供
新福源花生羅宋，份量十足。圖／全聯福利中心提供
新福源花生小可頌，將新福源花生醬與巧克力融合成特調花生巧克力醬，沾裹在酥脆的可頌麵包上。圖／全聯福利中心提供
新福源花生小可頌，將新福源花生醬與巧克力融合成特調花生巧克力醬，沾裹在酥脆的可頌麵包上。圖／全聯福利中心提供

麵包 巧克力 維也納

延伸閱讀

獎項價值創新高！全聯虎年福袋抽保時捷電動車 小時達首推福袋外送

全聯哪牌高麗菜水餃收服最多人的胃？ 婆媽心中第一名頒給它

她翻出賣場神卡貼個人相片飄濃濃時代感 網驚：全聯前身

糖炒栗子、蒸菱角、煮花生其中一種其實是油脂！營養師告訴你減肥該怎麼吃

相關新聞

新年好聲音 寶齊萊 X 金生儀 千萬交響三問腕表巡展中

資訊爆炸的時代，生活中的雜訊、雜音越多，越顯得美妙音聲的可貴。高級鐘表中的「三問報時（Minute Repeater）」...

CITIZEN來台25周年 邀王建民打造聯名表 親上陣詮釋大寫的帥氣

日系腕表CITIZEN深耕在地市場，因此2022年適逢品牌來台的第25個年頭，因此以三月份盛開的鬱金香為靈感，推出周年紀...

花生控全包了！全聯阪急麵包攜手「新福源花生」推6款濃郁系新品

全聯又有新創意，這次選擇橫跨不同世代、東西方都經典不敗的花生風味，由阪急麵包首度開啟聯名模式，攜手台灣在地品牌「新福源花...

2022首發！歐米茄超霸321機芯腕表 獨家Canopus金加持

新年新氣象，傳統的工藝精神一旦賦予新時代的面貌、同樣能煥發嶄新風貌。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出2022年首款重...

獎項價值創新高！全聯虎年福袋抽保時捷電動車 小時達首推福袋外送

每年都掀起全民搶購話題的全聯福袋，繼去年推出保時捷、特斯拉雙頭獎之後，今年再創零售通路史上福袋價格新高紀錄，線上線下同步...

博客來「2022年新年慶」年節夯品3折起！還可限時搶紅包

喜迎虎年，博客來即日起至1月18日推出新年第一大檔「2022年新年慶」活動，強打團圓年菜、禮盒、掃除收納、新衣新貨等等年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。