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搶攻跨年商機！萊爾富限時2天推美式咖啡買20杯送22杯

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
搶攻跨年倒數商機，萊爾富Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區12月31日至1月1日祭出大杯美式咖啡買20杯送22杯的快閃優惠。圖／萊爾富提供
搶攻跨年倒數商機，萊爾富Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區12月31日至1月1日祭出大杯美式咖啡買20杯送22杯的快閃優惠。圖／萊爾富提供

2021年即將進入尾聲，看好這次跨年元旦3天連假出遊人潮，加上跨年日冷空氣的低溫考驗，萊爾富全面備戰搶攻跨年倒數商機，增加10倍備貨量，並祭出逾百項零食飲品、暖暖包、蓄熱衣等多項期間限定優惠，2022年1月18日前最低下殺5折起；此外，12月31日至2022年1月1日期間Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區更推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃優惠活動，迎接2022年的到來。

眾所期待的台北101跨年煙火秀今年如期施放，更將推出360秒璀璨視覺煙火秀，勢必將吸引大批民眾前往，萊爾富將於12月31日上午10點拆除信義商圈信彩店門市大門、櫥窗玻璃與冰箱玻璃門，同時增加10倍人力、10倍備貨量，以利縮短民眾結帳時間，滿足跨年民眾飲食需求。萊爾富指出，每年跨年約從中午後到元旦凌晨都是來客高峰期，又以熱食最受歡迎，像是茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水等每年都大賣，甚至可達平日的70倍。此外，因疫情仍處在二級警戒，面對跨年人潮，萊爾富門市同仁除了會全程配戴口罩落實防疫規範，也會加強機台、設備的消毒。

看好跨年、元旦的3天連續假期出遊人潮，萊爾富12月31日至2022年1月1日於Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃活動。另2022年1月18日前也有暖暖包、蓄熱衣、溫罐機等保暖商品68折起優惠，像是原價每包25元的「S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包」特惠價10包169元；男女磨毛圓領蓄熱衣（每件售價199元）則有85折特惠；同一期間購買指定溫罐機飲品可享任選第2件6折優惠（不同價格以2件8折計）。

因應民眾居家或外出跨年的飲食需求，萊爾富即起至2022年1月2日前推出逾百項零食飲品下殺5折起，包括雀巢奇巧抹茶巧克力（售價39元）第2件0元、孔雀香酥脆香魚（售價25元）加10元多一件；多力多滋黃金起司（108g）、多力多滋超濃起司玉米片（108g）、樂事美國經典原味（97g）、樂事九州岩燒海苔等（97g）每包售價皆為45元，任選第2件5折。2022年1月18日前另有多款指定茶飲、果蔬汁、發酵飲品等第2件7折、買3送1等優惠。

萊爾富將於12月31日拆除信義商圈信彩門市大門、櫥窗玻璃，同時增10倍人力與10倍備貨量應戰，以利縮短排隊結帳時間。（圖為2020資料照）。圖／萊爾富提供
萊爾富將於12月31日拆除信義商圈信彩門市大門、櫥窗玻璃，同時增10倍人力與10倍備貨量應戰，以利縮短排隊結帳時間。（圖為2020資料照）。圖／萊爾富提供
跨年預估下探13度，萊爾富2022年1月18日前推出暖暖包、蓄熱衣及溫罐機等多項保暖商品68折起優惠。圖／萊爾富提供
跨年預估下探13度，萊爾富2022年1月18日前推出暖暖包、蓄熱衣及溫罐機等多項保暖商品68折起優惠。圖／萊爾富提供
跨年天氣濕冷，萊爾富Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區12月31日至1月1日推出大杯美式咖啡買20杯送22杯的限時快閃優惠，象徵喜迎2022年到來。圖／萊爾富提供
跨年天氣濕冷，萊爾富Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區12月31日至1月1日推出大杯美式咖啡買20杯送22杯的限時快閃優惠，象徵喜迎2022年到來。圖／萊爾富提供
因應民眾居家或外出跨年的飲食需求，萊爾富即起推出逾百項零食飲品第2件0元起，優惠至2022年1月18日止。圖／萊爾富提供
因應民眾居家或外出跨年的飲食需求，萊爾富即起推出逾百項零食飲品第2件0元起，優惠至2022年1月18日止。圖／萊爾富提供

跨年 咖啡 元旦

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