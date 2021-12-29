搶攻跨年商機！萊爾富限時2天推美式咖啡買20杯送22杯

2021年即將進入尾聲，看好這次跨年、元旦3天連假出遊人潮，加上跨年日冷空氣的低溫考驗，萊爾富全面備戰搶攻跨年倒數商機，增加10倍備貨量，並祭出逾百項零食飲品、暖暖包、蓄熱衣等多項期間限定優惠，2022年1月18日前最低下殺5折起；此外，12月31日至2022年1月1日期間Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區更推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃優惠活動，迎接2022年的到來。

眾所期待的台北101跨年煙火秀今年如期施放，更將推出360秒璀璨視覺煙火秀，勢必將吸引大批民眾前往，萊爾富將於12月31日上午10點拆除信義商圈信彩店門市大門、櫥窗玻璃與冰箱玻璃門，同時增加10倍人力、10倍備貨量，以利縮短民眾結帳時間，滿足跨年民眾飲食需求。萊爾富指出，每年跨年約從中午後到元旦凌晨都是來客高峰期，又以熱食最受歡迎，像是茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水等每年都大賣，甚至可達平日的70倍。此外，因疫情仍處在二級警戒，面對跨年人潮，萊爾富門市同仁除了會全程配戴口罩落實防疫規範，也會加強機台、設備的消毒。

看好跨年、元旦的3天連續假期出遊人潮，萊爾富12月31日至2022年1月1日於Hi-Life VIP App內的「整買零取」專區推出大杯美式咖啡（不限冰熱）買20杯送22杯的快閃活動。另2022年1月18日前也有暖暖包、蓄熱衣、溫罐機等保暖商品68折起優惠，像是原價每包25元的「S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包」特惠價10包169元；男女磨毛圓領蓄熱衣（每件售價199元）則有85折特惠；同一期間購買指定溫罐機飲品可享任選第2件6折優惠（不同價格以2件8折計）。