7-11新年慶指定商品買2送1起、CITY指定飲品買21杯送22杯

疫情趨緩加上跨年元旦連續假期，7-ELEVEN針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，除了強化杯裝咖啡、水、飲料、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2～3倍的備貨量，由於跨年日夜溫差大，熱罐飲品、雨具、發熱衣、關東煮與熱狗等熟食商品也較平日備貨成長；並掌握連假過節人潮，針對風景區、交通轉運及觀光型商場門市等，加強門市備貨與人力支援。7-ELEVEN同時限時推出「2022新年慶活動」指定商品買2送1、買1送1優惠，OPEN POINT App「行動隨時取」也推出指定CITY飲品買21杯送22杯優惠。

7-ELEVEN自12月31日至1月4日限時5天推出「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡（冰/熱）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡（冰/熱）、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶等共7款CITY系列指定飲品同品項可享買2送1優惠；另有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出最高買1送1的超狂優惠。

OPEN POINT App「行動隨時取」則於12月29日至12月31日限時3天祭出每日限量1萬組、每位會員每日限購1組的快閃購活動，包括購買CITY CAFE大杯美式咖啡21杯送CITY CAFE中杯美式咖啡22杯、購買CITY PRIMA精品拿鐵21杯送CITY PRIMA精品美式咖啡22杯等兩種優惠選擇，咖啡控快囤貨。即日起至2022年1月11日，通過CQI評鑑、單一產區的CITY PRIMA精品咖啡也享同品項（精品美式咖啡或精品拿鐵）第2杯10元，開放數位寄杯、線上線下皆可購買。

參加跨年活動自備環保杯，響應垃圾不落地，即日起至2022年2月5日於7-ELEVEN門市購買任一「馬來貘環保永續杯」（50元）即免費贈送一杯CITY CAFE大杯熱美式咖啡；即日起至2022年1月11日購買一杯CITY CAFE大杯美式咖啡或大杯拿鐵咖啡（不限冰熱），再享Airwaves 39元口香糖全系列半價優惠。

跨年如果不想外出人擠人，留在家裡看轉播或派對必備最夯異國風新品，近日韓國引爆話題的「農心辛炒麵」，實體通路由7-ELEVEN領先販售，延續辛辣口感，嗆辣度更升級，增添「辛」字可愛魚板，即日起可享4包特價200元；團購名物「良澔片烤海苔」、「良澔酥爆海苔」，特殊燒烤製程，口感更酥脆的涮嘴零食，即日起可享每包特價69元；會員獨享新年甜蜜價「哈根達斯迷你杯、雪糕」任選買6送4，加碼送OPEN POINT點數100點。

7-ELEVEN與來自日本九州的拉麵專門店「一風堂」將日本國民美食變身超商方便即食的鮮食新品「叉燒豚骨拉麵」、「唐揚雞烤飯糰」、「唐揚炸雞」，3道餐點皆使用一風堂正宗原料，還原本店風味，同步上架外送平台，並展開OPEN POINT會員嘗鮮優惠活動。