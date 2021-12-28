赤崁樓首辦跨年 看國寶級電影手繪看板畫師現場彩繪

台南市文化局今年首度在赤崁樓舉辦跨年活動，活動內容充滿濃濃的懷舊風情，播放兩片經典老片《龍門客棧》、《秋決》，現場還有國寶級的電影手繪看板畫師顏振發的現場彩繪及簽名會，及傳統小攤，歡迎民眾前往體會一場不一樣的跨年活動。

文化局表示，此次首度於12月31日在赤崁樓舉辦的戶外劇院跨年倒數活動，跨界結合全美戲院在國定古蹟場域播放《秋決》、《龍門客棧》兩部臺灣經典電影，兩部也都同列為台北金馬影展主辦的「影史百大華語電影」之一。

《秋決》為知名李行導演經典作品，榮獲1972年金馬獎最佳劇情片等5座獎項；《龍門客棧》則為1967年上映，由胡金銓導演執導，該片除為該年度臺灣票房冠軍，樹立華語武俠電影類型的典範，更開啟後續台灣武俠片的熱潮，並獲1968年金馬獎最佳編劇獎等2座獎項。

文化局表示，「第365夜－臺南古蹟劇院跨年系列活動」除了戶外劇院跨年倒數活動外，還邀請國寶級電影看板彩繪師顏振發師傅現場彩繪與舉辦簽名會，奉茶葉東泰老闆及全美戲院吳俊誠經理也將為大家帶來精彩的詩歌演唱及觀影前分享。

此外赤崁樓週遭台南百年老店傳承的府城吳萬春香行、赤崁糖原糖概念館、奉茶、全美戲院、成功油飯等也將共襄盛舉，於現場舉辦傳統小攤。

元旦連續假期，文化局也邀請台灣經典「奶油獅」玩偶，到各古蹟景點與大朋友小朋友分享迎接新年到來的喜悅，此外國定古蹟億載金城的「金城飛將神射手養成計畫」則邀大家一同來體驗穿漢服、開弓放箭射出新年新希望。