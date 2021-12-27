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台茂購物中心日本展啟動跨年序幕 180秒元旦煙火迎新年

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台茂購物中心元旦煙火秀在1月1日19:45至19:48，施放180秒的燦爛花火。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心元旦煙火秀在1月1日19:45至19:48，施放180秒的燦爛花火。圖／台茂購物中心提供

桃園台茂購物中心年底推出「日本物產展」、「鯊魚寶寶見面會」、「元旦煙火」及「戶外市集」等一連串活動迎接元旦新年。

受歡迎的日本展將於12月29日至1月11日在B2微笑劇場登場，佔地百坪空間集合日本各地美食與特產攤位，共36家精選店家，超過16家實演職人的美食攤位，從北海道吃到東京、九州各地的明星食品，打造別具特色的日本商店街，也可趁機添購跨年夜美食。

職人實演美食有外層酥脆、內層牛內餡多汁的「淺草炸肉餅」、「安藤鐵板」九州炒麵、「牛嶋」的和牛漢堡與和牛肉串燒、「青森海鮮食堂」的現烤海鮮、「笑笑屋飯糰」的日式飯糰，以及大阪章魚燒、厚蛋捲、日式炸雞、炸牡蠣等日式小吃。

跨年夜當天，戶外的台茂公園，12月31日15:00至16:00推出讓小朋友瘋狂的鯊魚寶寶見面會。元旦煙火秀在1月1日19:45至19:48，施放180秒的燦爛花火，元旦公園市集也於12月30日至1月2日，帶來美味甜點及熱呼呼的鹹食。

除了有戶外的台茂公園兒童遊戲場，7樓的親子樂園「卡通尼樂園」第一階段試營運，以Safari非洲旅行為主題，展示許多仿真比例的非洲草原動物，還有當紅電子遊戲機，創造適合親子同樂的室內遊樂園，預計明年第一季正式開幕，將有更多大型親子設備陸續登場。

台茂購物中心日本展將於12月29日至1月11日在B2微笑劇場登場。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心日本展將於12月29日至1月11日在B2微笑劇場登場。圖／台茂購物中心提供
戶外台茂公園12月31日15:00至16:00推出鯊魚寶寶見面會。圖／台茂購物中心提供
戶外台茂公園12月31日15:00至16:00推出鯊魚寶寶見面會。圖／台茂購物中心提供
7樓的親子樂園「卡通尼樂園」第一階段試營運，以Safari非洲旅行為主題。圖／台茂購物中心提供
7樓的親子樂園「卡通尼樂園」第一階段試營運，以Safari非洲旅行為主題。圖／台茂購物中心提供

日本 元旦

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