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1張發票免費暢玩卑南聖誕樂園！16米高聖誕樹今晚點燈
卑南鄉「2021歡聚聖誕迎新年」活動今明2天在知本溫泉登場，遊客只要捐贈1張未兌獎發票即可入場免費暢玩，今天上午已吸引上千民眾到場，活動場地中央設有16米高聖誕樹，今晚6點辦點燈儀式，讓旅客進入知本溫泉即可感受到聖誕氣氛，點燈後遊樂設施也將同步開放至晚間9點讓小朋友玩得盡興。
「歡聚聖誕迎新年」活動是卑南鄉歲末年終最大場，迄今已辦理第七屆，每年都有不同的新主題，吸引上千民眾參加。今年主題是聖誕兒童樂園，將往年新北耶誕城的小火車、旋轉木馬、海盜船等諸多遊樂設施，都請到卑南鄉來，今天一早就呈現滿滿排隊人潮。
卑南鄉鄉長許文獻表示，「歡聚聖誕迎新年」已經辦理七屆，也讓卑南鄉創造許多話題，希望透過活動行銷卑南鄉旅遊景點，並讓小朋友開心過聖誕節。
他說，疫情期間活動減少，連帶影響社褔團體營運，他也邀請台東創世、牧心一起來，不論是發票或現場消費，都能協助弱勢團體，讓聖誕節這個感恩的節日更加有意義。
主辦單位表示，民眾只要捐出一張未兌獎發票即可全園免費暢玩，前500名入場民眾還可領到知本森林遊樂區入園券、原生應用植物園入園券、現場美食抵用券，以及初鹿牧場米乖乖等贈品，此外林務局的廣原小熊與利稲小熊、務本堂的蜘蛛人與恐龍人偶也到場與小朋友同歡，大家紛紛搶著合照。
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