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影／全國最高耶誕樹在羅娜村 耶誕節晚會警方交通管制
一年一度全台最溫馨的耶誕節，就在南投縣信義鄉，全鄉部落族人都在熱烈歡慶迎接主耶穌基督誕生，家家戶戶擺設宴席款待，不僅羅娜村呈現25公尺的耶誕樹主燈，打造全台最高耶誕樹，今年更以主副燈設置在「羅娜露德聖母堂、地利天主堂」並同時辦理報佳音及晚會，成為信義鄉重大宗教節慶活動之一，信義分局呼籲用路人遵循交通警察及公所工作人員指示停放車輛。
信義鄉公所表示，今年主燈設置海拔約1000公尺高的羅娜部落，結合原住民在地元素，，結合部落觀光景點打造800公尺耶誕燈飾花海隧道，不但是全台部落最長達的街道燈飾，也是羅娜部落各鄰族人自家街道共同參與布置過節，周邊耶誕燈飾及裝置藝術營造氣氛，襯托耶誕樹特色亮點，也透過展現特有藝術聖誕燈。
重頭戲是由羅娜基督長老教會詩歌禮讚作為點燈祈福儀式的開始，另由羅娜玉山團唱出傳統古調八部合音及感恩祭，再邀請長老教會牧師做活動前代禱，倒數啟動全台最高聖誕樹主燈，迎接耶穌基督誕生日子，同時施放長達210秒耀眼的煙火秀。
信義鄉公所指出，今年為再度吸引上萬人前來朝聖，今年耶誕節系列活動包括晚間的各項點燈祈福儀式活動，首先邀請ALISA樂團透過薩克斯風、Keyboard搭配聖誕老公公發放糖果，引導遊客進入會場，再由原火四射樂團、羅娜部落布農饒舌歌手牧庫恩、羅娜教會Sinikai敬拜團、布農創作歌手拉甘小組樂團，呈現在地藝文展演。
信義鄉公所為確保交通流暢，上午公告交通管制措施，自12月24日下午4時至8時，台21線土場往久美方向單向管制開放上山至羅娜圓環停車場，羅筆路至台21線及投91線往新鄉村單向管制開放下山，甲類大客車須持許可證通行，規定出入路線為台21線土場至羅娜圓環，南投縣信義分局呼籲用路人遵循交通警察及公所工作人員指示停放車輛。
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