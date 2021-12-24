影／全國最高耶誕樹在羅娜村 耶誕節晚會警方交通管制

一年一度全台最溫馨的耶誕節，就在南投縣信義鄉，全鄉部落族人都在熱烈歡慶迎接主耶穌基督誕生，家家戶戶擺設宴席款待，不僅羅娜村呈現25公尺的耶誕樹主燈，打造全台最高耶誕樹，今年更以主副燈設置在「羅娜露德聖母堂、地利天主堂」並同時辦理報佳音及晚會，成為信義鄉重大宗教節慶活動之一，信義分局呼籲用路人遵循交通警察及公所工作人員指示停放車輛。

信義鄉公所表示，今年主燈設置海拔約1000公尺高的羅娜部落，結合原住民在地元素，，結合部落觀光景點打造800公尺耶誕燈飾花海隧道，不但是全台部落最長達的街道燈飾，也是羅娜部落各鄰族人自家街道共同參與布置過節，周邊耶誕燈飾及裝置藝術營造氣氛，襯托耶誕樹特色亮點，也透過展現特有藝術聖誕燈。

重頭戲是由羅娜基督長老教會詩歌禮讚作為點燈祈福儀式的開始，另由羅娜玉山團唱出傳統古調八部合音及感恩祭，再邀請長老教會牧師做活動前代禱，倒數啟動全台最高聖誕樹主燈，迎接耶穌基督誕生日子，同時施放長達210秒耀眼的煙火秀。

信義鄉公所指出，今年為再度吸引上萬人前來朝聖，今年耶誕節系列活動包括晚間的各項點燈祈福儀式活動，首先邀請ALISA樂團透過薩克斯風、Keyboard搭配聖誕老公公發放糖果，引導遊客進入會場，再由原火四射樂團、羅娜部落布農饒舌歌手牧庫恩、羅娜教會Sinikai敬拜團、布農創作歌手拉甘小組樂團，呈現在地藝文展演。