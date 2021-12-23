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羅東跨年晚會星光熠熠 億萬歌姬林芯儀開唱「這首歌」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「2022羅東跨年晚會」星光熠熠。圖／羅東鎮公所提供
「2022羅東跨年晚會」星光熠熠。圖／羅東鎮公所提供

告別2021跨年倒數，「2022羅東跨年晚會」將於12月31日晚間7點45分到元旦凌晨30分登場，由夜貓DJ Dennis、木木（林葦妮）搭檔主持，超強卡司有搖滾潮男樂團TRASH、億萬歌姬林芯儀等星光熠熠，一連9組熱血飆唱，嗨翻羅東中山公園。羅東鎮長吳秋齡期盼，透過最high的精彩演出，帶來滿滿的幸福能量，一掃今年疫情陰霾。

歲末年初，羅東鎮公所舉辦跨年晚會迎接2022，首先由宜蘭各高校組成的學生聯盟帶來熱舞暖場，展現青春活力。搖滾潮男樂團TRASH打頭陣重磅開唱，夏子薇、最燥男團C.T.O、超級偶像冠軍張語噥、饒唱雙棲唱作人HowZ、女團PINK FUN等輪番上陣。小樂（吳思賢）動感狂歡為晚會倒數後，R&B型人J.Sheon接力獻唱，與大家一起喜迎2022。

值得一提的是，億萬歌姬林芯儀將帶來電影《冰雪奇緣》中文主題曲〈放開手〉，現場更首度結合戲舞劇精彩演出。她今天分享，「來羅東就像回娘家，我來的次數可能比回爸媽家還多」，也提到羅東是個親子共享好去處，希望藉由跨年演唱將Elsa帶來，讓爸媽和小朋友能一起開心跨年。

因應大量人車潮，跨年會場的周邊道路將實施交通管制，時間為12月31日晚上6點半至隔日凌晨1點，以維護民眾安全及避免交通壅塞。另外，羅東鎮立體停車場當天晚間6點到翌日凌晨1點，車輛只出不進。

羅東鎮公所12月31日舉辦「2022羅東跨年晚會」，鎮長吳秋齡邀請全國鄉親一起來狂歡。記者林佳彣／攝影
羅東鎮公所12月31日舉辦「2022羅東跨年晚會」，鎮長吳秋齡邀請全國鄉親一起來狂歡。記者林佳彣／攝影
林芯儀分享，羅東是個親子共享好去處，希望演唱《冰雪奇緣》主題曲將Elsa帶來，讓爸媽和小朋友能一起開心跨年。記者林佳彣／攝影
林芯儀分享，羅東是個親子共享好去處，希望演唱《冰雪奇緣》主題曲將Elsa帶來，讓爸媽和小朋友能一起開心跨年。記者林佳彣／攝影
「2022羅東跨年晚會」12月31日晚間登場，億萬歌姬林芯儀（左）、小樂吳思賢（右）等超強卡司接力開唱。記者林佳彣／攝影
「2022羅東跨年晚會」12月31日晚間登場，億萬歌姬林芯儀（左）、小樂吳思賢（右）等超強卡司接力開唱。記者林佳彣／攝影

跨年晚會 羅東 樂團

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