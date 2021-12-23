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羅東跨年晚會星光熠熠 億萬歌姬林芯儀開唱「這首歌」
告別2021跨年倒數，「2022羅東跨年晚會」將於12月31日晚間7點45分到元旦凌晨30分登場，由夜貓DJ Dennis、木木（林葦妮）搭檔主持，超強卡司有搖滾潮男樂團TRASH、億萬歌姬林芯儀等星光熠熠，一連9組熱血飆唱，嗨翻羅東中山公園。羅東鎮長吳秋齡期盼，透過最high的精彩演出，帶來滿滿的幸福能量，一掃今年疫情陰霾。
歲末年初，羅東鎮公所舉辦跨年晚會迎接2022，首先由宜蘭各高校組成的學生聯盟帶來熱舞暖場，展現青春活力。搖滾潮男樂團TRASH打頭陣重磅開唱，夏子薇、最燥男團C.T.O、超級偶像冠軍張語噥、饒唱雙棲唱作人HowZ、女團PINK FUN等輪番上陣。小樂（吳思賢）動感狂歡為晚會倒數後，R&B型人J.Sheon接力獻唱，與大家一起喜迎2022。
值得一提的是，億萬歌姬林芯儀將帶來電影《冰雪奇緣》中文主題曲〈放開手〉，現場更首度結合戲舞劇精彩演出。她今天分享，「來羅東就像回娘家，我來的次數可能比回爸媽家還多」，也提到羅東是個親子共享好去處，希望藉由跨年演唱將Elsa帶來，讓爸媽和小朋友能一起開心跨年。
因應大量人車潮，跨年會場的周邊道路將實施交通管制，時間為12月31日晚上6點半至隔日凌晨1點，以維護民眾安全及避免交通壅塞。另外，羅東鎮立體停車場當天晚間6點到翌日凌晨1點，車輛只出不進。
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