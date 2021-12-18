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最療癒聯名！康青龍X卡娜赫拉的小動物 5款商品都想要

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
康青龍攜手卡娜赫拉的小動物推出5種聯名商品。圖／康青龍提供
康青龍攜手卡娜赫拉的小動物推出5種聯名商品。圖／康青龍提供

今年冬天最療癒的聯名手搖飲來了！康青龍攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架等共5種聯名商品外，杯身、封膜通通變成P助與粉紅兔兔各種喝飲料的可愛造型。此外，經典熱銷雙芋系列也在粉絲敲碗期待下暖心回歸。

康青龍全新品牌識別今年以三代店店型公開亮相，明亮的配色與滿滿的幾何元素，大膽展現品牌Dare To Be 創意茶飲精神。康青龍表示，預計至2022年底三代店店型可拓展至20家以上。

康青龍與日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物聯名，推出繽紫魔法幻色杯、黛綠樂活輕巧杯、櫻粉暖心環保吸管、薰紫自信手機支架與柔青萌趣叉匙組共5款限量聯名商品，軟萌可愛的P助與粉紅兔兔無論是扮裝成俏皮獨角獸、或者邊喝手搖飲邊自信比讚，讓人不禁想要全系列集好集滿。

康青龍經典熱銷雙芋系列也暖心回歸，並且一次推出具醇厚奶香的雙芋奶茶/寶島芋泥奶茶、清爽順口的雙芋鮮奶茶/寶島芋泥鮮奶茶共4種品項，建議售價55元起。

繼二代店結合台灣在地好茶與日式風格後，康青龍品牌識別以TRiZZO康青龍再升級，店內設置個性打卡點，針對既有的茶壺logo，也精簡整體的線條設計，並結合TRiZZO的T字造型，看起來更現尚簡約。目前內科瑞光店、彰化永安店已採用三代店店型，年底還有板橋正隆店即將開幕，預計2022年可拓展20家以上。

康青龍全新三代店開幕，透過多元明亮的色彩、創意豐富的幾何圖形展現新形象。圖／康青龍提供
康青龍全新三代店開幕，透過多元明亮的色彩、創意豐富的幾何圖形展現新形象。圖／康青龍提供
雙芋系列經典回歸。圖／康青龍提供
雙芋系列經典回歸。圖／康青龍提供

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