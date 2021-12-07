南庄石壁峽谷登山健行音樂會 免費報名體驗部落之美

交通部觀光局參山國家風景區管理處12月25日在苗栗縣南庄舉辦「漫步峽谷．輕遊石壁」登山健行音樂會，即日起免費報名參加，參山處邀請前進石壁部落，在群山環繞、壯闊峭壁的擁抱下，透過部落小旅行、原味部落市集、原風特色DIY，及部落峽谷音樂會等活動，深度探索部落文化，享受山林美景，感受獨具魅力的部落之美。

南庄鄉石壁部落居民多數為從鹿場山區遷徙而來的泰雅族人，地處壯闊陡峭的山壁環繞，擁有獨特的自然景觀，更保有泰雅族傳統文化中的苧麻編織工藝及染織工藝，參山處辦理登山健行音樂會獲得熱烈回響，今年第三屆，今天起於BeClass報名網開放報名，部落小旅行限額90名，登山健行活動限額500名。

石壁部落附近道路狹小，參山處建議參加遊客在南庄遊客中心前，換乘免費接駁巴士前往，接駁巴士時刻資訊與活動報名詳細內容，請上臉書「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」查詢。