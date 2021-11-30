冬季限定滋味「芋泥X草莓」食芋堂草莓季花心登場

今年彷彿沒有秋天，轉眼間就到了草莓季，芋品專門「食芋堂」嚴選台灣在地草莓，搭配招牌香濃芋泥，打造冬季限定的草莓X芋泥滋味，除了延續去年熱銷的草莓芋泥球與日系鮮奶油蛋糕莓好時光，另推出人氣商品的草莓季限定口味，包括花綻放的「花心版草莓芋泥泡芙」，以及滿滿莓果的「草莓芋泥盒」。

花心版草莓芋泥泡芙是個「全選」項目，酥脆的招牌泡芙外殼，大手筆填入香濃卡士達和絲滑芋泥，最後放上產地直送的鮮切草莓點綴，高顏值也超美味。新品價4顆400元、單顆125元。

超人氣的「芋光寶盒」，也以粉色甜蜜改版，化身草莓芋泥盒。業者以黃金牛奶蛋糕為基底，堆疊上超厚實芋泥及濃郁卡士達，再以一顆顆的完整草莓滿版排列，最後淋上手工鮮莓果醬，大口品味幸福滿點。新品價2盒500元、單盒280元。