GODIVA熱巧克力7-ELEVEN限量回歸 升級馬達加斯加香草風味還附上Q版杯塞

每年冬季最期待的GODIVA熱巧克力再度回歸，同樣與7-ELEVEN連續第5年攜手合作，今年不僅邀請到GODIVA巧克力大師為台灣消費者量身訂製全新風味，更同步推出Q版造型杯塞，完美封存熱巧克力的馥郁香氣同時也成為今年冬季最具收藏價值的療癒小物，單杯99元，12月1日起於全台7-ELEVEN限量開賣。

此次全新推出的馬達加斯加香草風味熱巧克力為巧克力大師Chef Sebastien Bauer為台灣消費者量身打造研製，精選馬達加斯加單一產區、擁有獨特香草氣息並帶有馥郁奶香香氣的香草莢，賦予經典熱巧克力更加迷人細膩、豐富層次的口感，入口不僅能嚐到GODIVA濃郁醇厚的頂級可可，帶有豐沛奶香的香草氣息更是引人入勝，搭配大地色為主軸的全新杯身設計，更是質感破表。