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GODIVA熱巧克力7-ELEVEN限量回歸 升級馬達加斯加香草風味還附上Q版杯塞
每年冬季最期待的GODIVA熱巧克力再度回歸，同樣與7-ELEVEN連續第5年攜手合作，今年不僅邀請到GODIVA巧克力大師為台灣消費者量身訂製全新風味，更同步推出Q版造型杯塞，完美封存熱巧克力的馥郁香氣同時也成為今年冬季最具收藏價值的療癒小物，單杯99元，12月1日起於全台7-ELEVEN限量開賣。
此次全新推出的馬達加斯加香草風味熱巧克力為巧克力大師Chef Sebastien Bauer為台灣消費者量身打造研製，精選馬達加斯加單一產區、擁有獨特香草氣息並帶有馥郁奶香香氣的香草莢，賦予經典熱巧克力更加迷人細膩、豐富層次的口感，入口不僅能嚐到GODIVA濃郁醇厚的頂級可可，帶有豐沛奶香的香草氣息更是引人入勝，搭配大地色為主軸的全新杯身設計，更是質感破表。
除了在口味、設計上別於以往，今年更有GODIVA客製的造型杯塞讓鐵粉收藏，共有2款造型隨機贈送，圖案包括LADY GODIVA圖案杯塞、以及馬達加斯加設計杯專屬杯塞，環保可重複使用的杯塞可完美封存熱巧克力的馥郁香氣，每年都不會錯過GODIVA熱巧克力的鐵粉們絕不能錯過。每杯杯套上還附贈折價券，自12月1日至2022年3月31日止，憑杯套至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。
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