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朱銘美術館打造3D虛擬互動 民眾化身虛擬角色參觀畫作

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供

朱銘美術館與XRSPACE攜手打造「藝術文化元宇宙，將實體世界延伸到線上空間，創建3D虛擬朱銘美術館，昨天啟用。將朱銘的作品放置在虛擬的展覽館中，觀眾則可化身虛擬角色，進入展場參觀畫作，透過朱銘老師AI虛擬人物、互動式3D展品物件，讓參觀者感受到的不一樣的美術館。

今年已83歲的朱銘美術館創辦人朱銘說，趕上高科技的時代，元宇宙超級神奇，像製造一個天堂，以後有事可以從裡面找他，大家可以在虛擬空間見面。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，在後疫情時代和創新技術的推動下，美術館除了專注在原本的專業之餘也需要與時俱進，朱銘美術館開發數位藝術品，更與XRSPACE共同開發「藝術文化元宇宙」，打造3D虛擬互動式美術館，將朱老師的作品放置在虛擬的展覽館中，觀眾則可化身虛擬角色，進入展場參觀畫作，透過前所未有的朱銘老師AI虛擬人物、互動式3D展品物件，讓參觀者感受到的美術館不再侷限於靜態作品，更可以即時互動式交流。

朱銘美術館說，在網路上，沒有現實空間的阻隔，可以隨時隨地沉浸式地欣賞藝術，也打破了參觀美術館受到地域限制的隔閡，也讓美術館可以接觸更多人，有了更多可能發展的機會。歡迎下載 GOXR，搶先體驗跨終端元宇宙世界。

XRSPACE 創辦人周永明指出，很高興能夠在朱銘美術館推出3D虛擬互動式朱銘美術館，將科技結合藝術。

朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供
朱銘美術館打造3D虛擬互動，民眾化身虛擬角色參觀畫作。圖／朱銘美術館提供

美術館 AI

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