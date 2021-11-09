限時5天！7-11門市「CITY系列指定飲品」任選買一送一

雙11將至，7-ELEVEN於11月10日至11月16日限時7天，OPEN POINT「行動隨時取」指定CITY系列飲品祭出雙11超殺優惠，包括第2杯11元或111元以及1,111元優惠組合，CITY CAFE特大杯美式咖啡第2杯11元（原價2杯120元、優惠價71元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶第2杯11元（原價2杯120元、優惠價71元）、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡21杯1,111元（原價1,470元，現省359元）、CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶任選5杯111元（原價175元，現省64元）。以上優惠組合不限冰熱，限購組數、數量請見「行動隨時取」說明，現萃茶限定門市兌換。

7-ELEVEN門市也同步於11月10日至11月14日推出CITY系列指定飲品任選買一送一優惠，包括CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）、CITY CAFE大杯美式咖啡（冰／熱）、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶、CITY PEARL抹茶珍珠歐蕾（冰／熱）。精品咖啡、現萃茶為限定門市販售，不開放手機寄杯服務。 7-ELEVEN於11月10日至11月16日限時7天，OPEN POINT「行動隨時取」指定CITY系列飲品祭出雙11超殺優惠，包括第2杯11元或111元以及1,111元優惠組合。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN於11月10日至11月16日限時7天，OPEN POINT「行動隨時取」指定CITY系列飲品祭出雙11超殺優惠，包括第2杯11元或111元以及1,111元優惠組合。圖／7-ELEVEN提供