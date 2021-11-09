快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

來台南不要再只吃鹹食 8間美味甜點報給你知！

聯合新聞網 / MENU美食誌

牛肉湯、擔仔麵吃完後不知道要吃什麼嗎？這篇收藏起來，一起吃飯後甜點

蘇格蕾法式甜點 Le Sucré Pâtisserie

台南市/中西區

台南中西區的知名甜點店，每日供應的甜點都不太一樣，粉絲團每日會公告當日甜點，甜點種類主要有千層蛋糕、塔類及蛋糕相關甜點。罐裝蛋糕非常受歡迎，太晚來可能就會賣完了！如果假日想要內用，建議要先打電話訂位!（MENU美食誌愛吃抹鬼提供）

Perfe'dough

台南市/南區

位在台南市南區，鐵梯上隱密的甜甜圈店，每天當日手作，一星期只營業四日的甜食店。甜甜圈跟一般的甜甜圈不一樣，外型小圓圈很可愛，一口咬下能吃到麵包的Q彈以及濃郁卡士達醬。低消是一杯飲品。（MENU美食誌JK日嚐吃吃生活٩(ˊᗜˋ*)و提供）

肥貓咖啡故事館

台南市/中西區

除了有隻可愛的黑白店貓外，招牌的珍珠奶茶戚風蛋糕更是許多人會特地慕名而來的招牌甜點。季節限定的季節水果戚風蛋糕蛋糕更是不能錯過！肥貓咖啡是間寵物友善餐廳，可以帶毛小孩來哦！（MENU美食誌Andrea提供）

吃甜甜Eat sweet

台南市/東區

最近剛搬新家，位在東門路三段巷子內。必吃招牌的厚顏奶酥厚片跟甜甜圈，厚厚一層的抹醬，趁熱時還會有點流下來，讓人吃得好滿足！

（MENU美食誌彩虹姐姐吃不飽🌈提供）

壽sweet奶茶

台南市/中西區

位在郡西路上，距離海安路，國華街及河樂廣場都相當近。必點滑嫩的手工布丁，布丁加上滿滿爆量小珍珠，讓人好滿足！布丁每日限量發售，建議可以先預訂，才不會撲空唷！（MENU美食誌ஆོ穎川晴 ͜ღ҉提供）

木蘭咖啡

台南市/中西區

位於信義街46巷裡，建築的外觀依稀能看見斑駁、褪色的「能盛興工廠」字樣。白色的風格，加上木質的地板，整體和老屋的風格很搭，整間店營造出一股輕鬆、舒服的氛圍。（MENU美食誌塑膠是吃貨提供）

穿牆貓 Cat Traveller Caf'e

台南市/東區

位於台南市裕農路一處安靜的巷弄民宅，屋裡充斥著各式各樣的古董擺件與舊貨，猶如一座藏著許多玄密故事的小型博物館。主要供應義式咖啡與手沖單品，和幾種無咖啡因飲料。（MENU美食誌🥕提供）

頓號

台南市/北區

老宅空間的外觀，主要供應餐點為餐包及餅乾！必點人氣的餐包，有甜有鹹口味很多種！外酥內嚼的口感香氣，吃起來口感偏乾。另外還有販賣造型可愛的手工餅乾。（MENU美食誌艾芮的吃貨養成日記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

以上資訊由MENU美食誌提供，想接收即時美食消息，歡迎搜尋MENU美食誌app！

你還有其他更推薦店家？來下載MENU美食誌加入我們，搜尋你附近的各種美食，或是上傳美食心得跟我們分享！

美食誌 台南 甜點

延伸閱讀

張震嶽挺壞特錄音室免費用 被改曲風驚到發愣「很秋」

逃離台北計畫！爬大坑7號步道、嗑美食、逛書店，台中旅遊美食藝文三合一

禦寒美食提案！ 歐美獨特「冰火泡芙」、「紅椒牛肉湯」、「起司肉薯條」暖胃上菜

神級聯名買不到！Mister Donut×GODIVA 巧克力甜甜圈「暫停販售」 粉絲們崩潰

相關新聞

「一蘭」台中店11月24日開幕！來店送拉麵碗、紀念禮

來自日本的「一蘭拉麵」，繼2017年登台之後，將於台中開設在台二號店，並於11月24日上午10點正式開幕。即將開幕的台中...

和五月天阿信一起穿情侶睡衣 感受被擁抱的溫暖不是夢

五月天主唱阿信和不二良共同成立的潮牌Stayreal，近期推出由阿信操刀設計的PLAN A系列秋冬服飾，並親自上陣演繹。...

bb.q炸雞首度進駐中和！新品「起司球」雙十一現省57元

因應雙十一節到來，來自韓國的「bb.q CHICKEN」將於11月11日推出新品「馬西搜唷起司球」加價快閃活動，凡內用、...

輕奢華純粹大器 內斂的奢華表情與富饒的生活態度

百坪、約16年屋齡空間重新規劃，此案為大囍室內設計團隊第二次與屋主合作。設計之初，放大廳區使用的尺度格局，利用異材質大理石、不鏽鋼鍍鈦、鋼刷木皮、長虹玻璃等搭接處理，建構出具低調奢華質感的時尚精品宅邸。

天冷想泡湯賞楓 雄獅旅遊推賞楓買一送一只要498元

雙11購物節即將開跑，為了搶客，雄獅旅遊推出「買一送一」、「星級飯店訂房38折起」等一日閃購超狂優惠，賞楓一日遊，買一送...

星二代艾瑪羅勃茲辣腿吸睛 愛心項鍊傳承鳳凰女經典

法國現代珠寶品牌斐登（FRED），以經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman）中女主角茱莉亞羅勃茲（Juli...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。