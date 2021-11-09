來台南不要再只吃鹹食 8間美味甜點報給你知！
牛肉湯、擔仔麵吃完後不知道要吃什麼嗎？這篇收藏起來，一起吃飯後甜點！
台南市/中西區
台南中西區的知名甜點店，每日供應的甜點都不太一樣，粉絲團每日會公告當日甜點，甜點種類主要有千層蛋糕、塔類及蛋糕相關甜點。罐裝蛋糕非常受歡迎，太晚來可能就會賣完了！如果假日想要內用，建議要先打電話訂位!（MENU美食誌愛吃抹鬼提供）
台南市/南區
台南市/中西區
台南市/東區
（MENU美食誌彩虹姐姐吃不飽🌈提供）
台南市/中西區
台南市/中西區
台南市/東區
台南市/北區
老宅空間的外觀，主要供應餐點為餐包及餅乾！必點人氣的餐包，有甜有鹹口味很多種！外酥內嚼的口感香氣，吃起來口感偏乾。另外還有販賣造型可愛的手工餅乾。（MENU美食誌艾芮的吃貨養成日記提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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