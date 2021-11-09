來台南不要再只吃鹹食 8間美味甜點報給你知！

牛肉湯、擔仔麵吃完後不知道要吃什麼嗎？這篇收藏起來，一起吃飯後甜點！

蘇格蕾法式甜點 Le Sucré Pâtisserie

台南市/中西區

台南中西區的知名甜點店，每日供應的甜點都不太一樣，粉絲團每日會公告當日甜點，甜點種類主要有千層蛋糕、塔類及蛋糕相關甜點。罐裝蛋糕非常受歡迎，太晚來可能就會賣完了！如果假日想要內用，建議要先打電話訂位!（MENU美食誌愛吃抹鬼提供）

Perfe'dough

台南市/南區

肥貓咖啡故事館

台南市/中西區

吃甜甜Eat sweet

台南市/東區

最近剛搬新家，位在東門路三段巷子內。必吃招牌的厚顏奶酥厚片跟甜甜圈，厚厚一層的抹醬，趁熱時還會有點流下來，讓人吃得好滿足！

（MENU美食誌彩虹姐姐吃不飽🌈提供）

壽sweet奶茶

台南市/中西區

木蘭咖啡

台南市/中西區

穿牆貓 Cat Traveller Caf'e

台南市/東區

頓號

台南市/北區

老宅空間的外觀，主要供應餐點為餐包及餅乾！必點人氣的餐包，有甜有鹹口味很多種！外酥內嚼的口感香氣，吃起來口感偏乾。另外還有販賣造型可愛的手工餅乾。（MENU美食誌艾芮的吃貨養成日記提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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