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耶誕倒數！Nespresso倒數月曆展現「森林裡的時尚」
耶誕腳步近了，今年，就用香醇的咖啡來倒數吧！瑞士頂級咖啡領導品牌Nespresso今日公布「耶誕倒數月曆」旋風回歸，首度攜手擁有哥倫比亞時尚大使美譽的知名時裝設計師喬漢娜．奧提斯(Johanna Ortiz)，推出節慶限量款「森林之心耶誕倒數月曆」(建議售價1,280元)。
月曆中，為咖啡愛好者準備了連續23天豐富的咖啡饗宴，第24天倒數最後一日，還有絕美驚喜。
喬漢娜．奧提斯(Johanna Ortiz)深耕時尚產業多年，她以其珍稀的鳥禽與植物化為曼妙的圖騰花紋享譽全球。她曾說，「我的創作靈感汲取自孕育我成長的城市─卡利(Cali)。」她將山脈環繞、河岸接壤，豐沛的地理環境，與南美洲的拉丁式熱情與現代風采，皆盡情揮灑於作品中，締造出獨樹一幟的個人風格。
她熱愛自然元素的創作特色，與Nespresso尊敬自然、力求環境友善的品牌核心理念不謀而合，因此，此次合作以咖啡豆產地「森林」樣貌為設計主軸，在年末之際感謝大自然的饋贈，孕育美好的咖啡果實。
Nespresso即將登場的「森林之心耶誕倒數月曆」，揉合自然元素和現代優雅，以低調優雅的綠色系襯底，綠意盎然的藤枝、鳥禽圖騰花紋遍布盒身，營造出蓊鬱森林的氣息，也象徵著疫後重生，喚起人們對生命的美好嚮往。
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