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85˚C咖啡「買二送一」 限量「魷魚餅乾」挑戰戳椪糖

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
歡慶雙十一，85˚C推出門市與線上APP跨店取優惠。圖／85˚C提供
歡慶雙十一，85˚C推出門市與線上APP跨店取優惠。圖／85˚C提供

歡慶雙十一，85˚C推出門市與線上APP跨店取優惠，除了門市11/11當天11:00~23:00，限時爆料奶茶系列第二杯20元以外，線上APP於11/9~11/11每日早上10點起，只要透過APP跨店取消費大杯海岩、招牌、拿鐵，全部買二送一，每天各限量2千組，總共1萬8千組，每天每會員限購一組。

此外，搶搭超人氣韓劇《魷魚遊戲》商機，85˚C也仿照劇中最夯遊戲關卡戳椪糖遊戲，推出「魷魚餅乾」邀請民眾來挑戰。餅乾採用堪稱奶油界的LV「紐西蘭安佳奶油」，味道香醇濃郁，11/10起，全台門市限量2,700盒，每盒特價99元，內含五片餅乾，分別印有五種圖形，並附一隻牙籤，民眾可以在家挑戰或三五好友限時比賽，如何將圖型和餅乾完整分離。

搶搭超人氣韓劇《魷魚遊戲》商機，85˚C也仿照劇中最夯遊戲關卡戳椪糖遊戲，推出「魷魚餅乾」。圖／85˚C提供
搶搭超人氣韓劇《魷魚遊戲》商機，85˚C也仿照劇中最夯遊戲關卡戳椪糖遊戲，推出「魷魚餅乾」。圖／85˚C提供
《魷魚遊戲》最夯關卡戳椪糖再現，「魷魚餅乾」好吃也好玩。圖／85˚C提供
《魷魚遊戲》最夯關卡戳椪糖再現，「魷魚餅乾」好吃也好玩。圖／85˚C提供
魷魚餅乾採用堪稱奶油界的LV「紐西蘭安佳奶油」，味道香醇濃郁。圖／85˚C提供
魷魚餅乾採用堪稱奶油界的LV「紐西蘭安佳奶油」，味道香醇濃郁。圖／85˚C提供

紐西蘭 魷魚遊戲 奶茶

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