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全聯攜手世界烘豆冠軍 推7款咖啡口味甜點、麵包 呈現苦甜大人味

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
咖啡菠蘿泡芙（2入），售價79元。圖／全聯福利中心提供
咖啡菠蘿泡芙（2入），售價79元。圖／全聯福利中心提供

近年咖啡帶起來的「黑金」商機潛力無窮，全聯自有甜點品牌We Sweet這次也將腦筋動到咖啡上，10月29日起特別與世界咖啡烘豆冠軍賴昱權所經營的品牌「握咖啡Oh!Cafe」聯名合作，由冠軍大師監製，調和巴西、曼特寧及哥倫比亞咖啡豆，以深度烘焙手法將咖啡香氣與甜點麵包完美結合，推出7款咖啡口味甜點及麵包，讓嗜咖啡的消費者在家隨時都能品嚐世界級的美味。10月29日至12月31日憑We Sweet聯名包裝至全台握咖啡Oh!Cafe購買任1款咖啡豆半磅（包），還可享現折100元。

曾獲2014 WCRC世界咖啡烘焙賽冠軍同時也是2014台灣烘焙選拔賽冠軍的賴昱權，創立精品咖啡品牌握咖啡Oh!Cafe，以「外帶依然堅持好品質」的理念，提供多種世界精品咖啡。此次獨家與全聯We Sweet聯名推出新品，以較深度烘焙的方式，讓巴西豆做出榛果、夏威夷豆的堅果風味，再用曼特寧豆做出草本植物的香氣，以烘焙手法做出香草的油脂感受；哥倫比亞豆則擁有焦糖的甜香、麥芽糖的甜感，讓咖啡與烘焙結合迸出全新苦甜風味。

We Sweet「超級咖啡賞」7款咖啡口味甜點及麵包將於10月29日至12月2日限時開賣，其中「咖啡波士頓」以軟綿波士頓蛋糕體搭配咖啡鮮奶油，上層淋上鹹焦糖醬，咖啡控控別錯過；「咖啡竹炭千層」則使用咖啡鮮奶油搭配匠人職作的竹炭千層餅皮，讓味蕾苦甜均衡，呈現迷人的香醇苦韻。「咖啡豆乳布丁」Q彈咖啡凍與豆乳布丁混搭成獨特的微大人風味；「咖啡菠蘿泡芙」於金黃香酥的菠蘿外皮中注入咖啡內餡；「咖啡慕斯杯」則以咖啡為基底製成慕斯，佐以巧克力蛋糕、馬斯卡邦慕斯提拉，最後擠上鮮奶油再淋上特調焦糖。

除了甜點，更同步推出2款麵包，「咖啡核桃生吐司」，柔軟的湯種吐司體，與咖啡香氣完美結合，並添加核桃堅果增添口感。「咖啡蔓越莓麵包」則以鬆軟細緻的麵包，搭配堅果及蔓越莓果乾，意外呈現絕佳搭配。

另外，全聯阪急麵包同場加映推出3款咖啡口味新品，均一價30元，包括日本的超人氣搭配「咖啡紅豆」，在經典紅豆麵包中加入香濃咖啡鮮奶油；份量十足的「墨西哥咖啡」則運用濃厚奶醬添加咖啡風味，特調成咖啡墨西哥醬，搭配脆脆的杏仁角一同烘烤，香氣四溢，口感多元。「咖啡可頌」在香酥可頌表面沾附香濃咖啡風味巧克力，層次多元又不甜膩，10月29日至11月11日限定嚐鮮價25元。

咖啡核桃生吐司，售價69元。圖／全聯福利中心提供
咖啡核桃生吐司，售價69元。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet與握咖啡聯名合作，10月29日起推出「超級咖啡賞」，為咖啡控獻上7款咖啡口味甜點及麵包。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet與握咖啡聯名合作，10月29日起推出「超級咖啡賞」，為咖啡控獻上7款咖啡口味甜點及麵包。圖／全聯福利中心提供
咖啡豆乳布丁，單杯售價59元。圖／全聯福利中心提供
咖啡豆乳布丁，單杯售價59元。圖／全聯福利中心提供
咖啡蔓越莓麵包，售價42元。圖／全聯福利中心提供
咖啡蔓越莓麵包，售價42元。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包同場加映推出3款咖啡口味新品，10月29日至11月11日限定嚐鮮價25元。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包同場加映推出3款咖啡口味新品，10月29日至11月11日限定嚐鮮價25元。圖／全聯福利中心提供
咖啡慕斯杯，單杯售價79元。圖／全聯福利中心提供
咖啡慕斯杯，單杯售價79元。圖／全聯福利中心提供

咖啡 麵包 烘焙

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