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JASONS萬聖節推賣萌系異國零食 週末變裝來店就送禮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
SORINI夾心牛奶巧克力骷髏眼球款，大人小孩都愛的巧克力推出暗黑包裝，更有過節氣氛。圖／JASONS Market Place提供
SORINI夾心牛奶巧克力骷髏眼球款，大人小孩都愛的巧克力推出暗黑包裝，更有過節氣氛。圖／JASONS Market Place提供

孩子們最愛，可以光明正大吃糖、搞怪的萬聖節即將到來，近期疫情趨緩，家長們也紛紛為孩子治裝、添購有趣的零食糖果增添過節氣氛。JASONS今年特別推薦「賣萌系」異國零食，卡通萌、暗黑萌系列不論是送禮或自己享用都十分適合，10月30日至31日萬聖節當周末，只要小朋友變裝來店搗蛋就送搗蛋小禮。如果想要精選商品直送家中，也可直接透過foodpanda選購，輸入「J個好」優惠碼滿700元還可享7折優惠。

平時就販售眾多異國零食的JASONS，萬聖節期間特別集結了多款節慶限定包裝的零食點心，包含不二家公仔棒棒糖及大千層派、嚕嚕米造型餅乾、彼得兔節慶糖果盒、蠟筆小新玉米餅、皮克斯及迪士尼卡通驚喜蛋；比較大膽的孩子也可以以拿出眼珠及骷髏的巧克力、鬼手糖果袋放膽搞怪。

如果想要過大人感的萬聖節，各種搞怪調酒更是不能錯過，推薦屍人骨頭咖啡萊姆酒、西班牙刺波香甜酒草莓奶酒，又鬧又可愛的包裝立刻讓派對多了點氣氛，最後也別忘了買顆裝飾南瓜回家，佈置派對氣氛更有FU。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

萬聖節佈置當然也不能少了經典的南瓜，JASONS提供多款造型南瓜，幫大家省去辛苦雕刻的力氣。圖／JASONS Market Place提供
萬聖節佈置當然也不能少了經典的南瓜，JASONS提供多款造型南瓜，幫大家省去辛苦雕刻的力氣。圖／JASONS Market Place提供
10月30日至31日萬聖節當周末，小朋友變裝前往JASONS Market Place就送搗蛋小禮。圖／JASONS Market Place提供
10月30日至31日萬聖節當周末，小朋友變裝前往JASONS Market Place就送搗蛋小禮。圖／JASONS Market Place提供
即日起至11月2日，JASONS Market Place搞怪萬聖節推出多款「賣萌系」異國零食。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
即日起至11月2日，JASONS Market Place搞怪萬聖節推出多款「賣萌系」異國零食。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

零食 萬聖節 卡通

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