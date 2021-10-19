桃園橫山書法藝術館22日開幕 禪風建築超吸睛

桃園市大園區「橫山書法藝術館」是台灣首座以書法藝術為主題的場館，22日即將開幕，試營運限期免費入場，開館周更將有戶外展演，邀請優人神鼓等13組知名國內表演團隊及在地演藝團體，在藝術館戶外公園帶來連續5日的精彩演出。

橫山書法藝術館位於大園區橫山書法藝術公園埤塘旁，靠近機場捷運A17站，為地下1層、地上2層建築物，總樓地板面積約900多坪，建築師潘天壹以公園基地為「硯台」、埤塘為「墨池」意象，建造五方篆印主體的建築物，一旁水塘景觀，獨具特色。

「橫山書法藝術館」內部規畫展覽室、演講廳、輕食文創空間、書法公園埤塘休閒區域等，地下一樓則設有大園尖山考古展示館。

文化局表示，開館首展「飛墨橫山-橫山書法藝術館開館國際書藝展」自22日至明年1月6日展開，該展由華梵大學藝術設計學院院長黃智陽教授擔綱策畫，探索書藝創作的時代趨勢和美學思維，並邀請中國、香港、台灣、日本、韓國、德國、芬蘭等地51位藝術家展出，為橫山書藝館的未來發展拉開序幕。

10月30日至31日則由國立台灣師範大學美術學系系主任白適銘規畫開館國際論壇，邀請台灣、中國、韓國、日本的學者參與，並開放線上同步直播。此外，橫山書法藝術館將串聯桃園在地藝術空間，舉辦「書藝平行展」，透過不同的策展形式吸引不同年齡層的觀眾。

文化局表示，10月22日至26日為橫山書法藝術館開館周，將邀請優人神鼓等13組表演團隊演出。而22日至明年1月6日開館展期間免收費，未來門票收費為全票100元、半票50元；18歲以下65歲以上、身心障礙、低收入戶、導遊、志願榮譽服務卡志工等則免收費。