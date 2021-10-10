鐵粉必衝！「櫻桃小丸子環球世界趣」中和環球快閃登場

日本經典人氣卡通「櫻桃小丸子」是許多人童年的美好記憶，環球購物中心今年周年慶期間，在新北中和店2樓設置期間限定「櫻桃小丸子環球世界趣」主題快閃店，現場打造英國大笨鐘、法國巴黎鐵塔、澳洲雪梨歌劇院等8大世界知名景點，讓櫻桃小丸子帶你出國去。

「櫻桃小丸子環球世界趣」主題快閃店即日起至11月15日推出，現場設置各式打卡牆，除了可跟著小丸子、小玉、花輪等3年4班同學一起合照遊世界之外，對小丸子的鐵粉來說現場集結的近千款周邊，可以把小丸子周邊帶回家延續可愛，最是讓人心動。

現場還有超過30款小丸子全新周邊，包括小丸子卡通片頭片尾出現的隱藏版貓咪、兔子的黏土人公仔，小丸子木製餐盤等實用生活用品以及2022年小丸子系列年曆等。現場消費滿300元可獲得獨家小丸子月曆書籤卡，10月11日、10月30日還有小丸子見面會。