連續11天買一送一！奎克咖啡16小時冰萃「這杯」最搶手

為響應國際咖啡組織所訂定的10月1日國際咖啡日，奎克咖啡10月1日至10月11日推出咖啡全品項買一送一、10月12日至10月31日咖啡全品項第二杯半價的活動，整整一個月的活動，最搶手的要屬歷經16小時冰釀萃取的女神級咖啡「冰滴咖啡」。

奎克咖啡素有女神級咖啡美譽的「冰滴咖啡」，歷經16小時冰釀萃取及靜置發酵，口感滑順細緻帶有醇酒香氣，是奎克饕客的最愛，有夏威夷火山呼拉派、夏威夷香草堅果兩種口味，喜歡奶香也可以選擇加入牛奶的冰滴拿鐵，喜好甜口的則可加入紅糖飲用。

以精品咖啡聞名的北歐風咖啡館「奎克咖啡」，在今年的國際咖啡節，特別推出10月限定單品「肯亞AA．夢幻果園」，高海拔氣候養成獨特風味，蘊含多層次莓果香氣，酸質明亮、尾韻柔滑甜美，僅於10/1~10/31限定販售，之後將提供咖啡豆及濾掛式咖啡供咖啡迷選購。

此外，黑浮集團APP儲值卡會員憑券消費，也可享有「大杯拿鐵買五送五優惠價699元」，換算下來，原價一杯150元的大杯拿鐵只需70元即可購入，另有「冰滴咖啡／拿鐵買五送五優惠價749元」以及「美式咖啡買五送五優惠價449元」。