黑浮咖啡免費送「1萬杯拿鐵」！人氣美食最低42折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
黑浮咖啡歡慶10周年1萬杯拿鐵免費送。圖／黑浮咖啡提供
黑浮咖啡歡慶10周年1萬杯拿鐵免費送。圖／黑浮咖啡提供

黑浮咖啡歡慶10周年1萬杯拿鐵免費送，只要下載「黑浮國際餐飲」APP並完成會員註冊即可獲得免費拿鐵，另外推出10周年期間限定「馬斯卡彭起司蘋果派麻糬鬆餅」(價值260元)，VIP會員凡消費即可免費兌換，儲值卡會員則可享有超值加購價100元。還有限時限量「10周年100美食券」，3道精選人氣餐點只要100元就能帶回家。

黑浮咖啡期間限定的「馬斯卡彭起司蘋果派麻糬鬆餅」，軟Q的白玉麻糬鬆餅淋上馬斯卡彭起司鮮奶油以及甜蜜蘋果醬，再撒上香脆餅乾脆片及肉桂粉，完美呈現蘋果派的經典口感，為感謝廣大粉絲10年支持，活動期間VIP會員凡消費即可免費兌換一份，儲值卡會員則可享有超值加購價100元。

同時，黑浮咖啡也針對所有會員祭出人氣美食最低42折超殺優惠，10/1起於APP發放限時限量「10周年100美食券」，3道精選美食加購價只要100元，10/1~10/11首波段推出經典「松露蕈菇起司薄餅」(價值230元起)、10/12~10/20推出療癒甜點「黑糖鐵觀音珍珠奶茶麻糬鬆餅」(價值240元起)，以及10/21~10/31推出暢銷冷凍料理包「匈牙利奶油燉雞麻花捲麵」(價值150元)。

此外，即起粉絲只要上黑浮咖啡Facebook官方粉絲團指定貼文留言關鍵字並寫下「最喜歡的黑浮餐點以及最難忘的用餐經驗」，即可獲得10周年限定「馬斯卡彭起司蘋果派麻糬鬆餅」半價券，入選者還可再得500元品牌現金券。

期間限定「馬斯卡彭起司蘋果派麻糬鬆餅」(價值260元)，VIP會員凡消費即可免費兌換。圖／黑浮咖啡提供
期間限定「馬斯卡彭起司蘋果派麻糬鬆餅」(價值260元)，VIP會員凡消費即可免費兌換。圖／黑浮咖啡提供

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