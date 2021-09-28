聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界咖啡日丹堤「買一送一」 85℃連兩天享優惠
10/1(五)是國際咖啡日，丹堤咖啡在國際咖啡日當天推出「全系列大杯以上飲品買一送一」的優惠。另配合政府推出五倍券，振興券系列活動也將開跑。
丹堤為振興五倍券首推的優惠，10/8~10/15連續7天，消費者持振興五倍券消費，外帶大杯飲品一律買一送一。此外，至11月底，單筆消費使用振興券付款，可再享加碼優惠，例如以200元面額振興券可抵220元消費、500元面額振興券可抵550元消費、1000元面額振興券可抵1200元消費。
丹堤也推出振興券專屬組合餐，包括雙人早餐、燻雞活力早午餐，最高可現省95元；另有賣場商品組合超值優惠價，持500元面額或1000元面額振興券購買丹堤的咖啡豆、掛耳咖啡、茶盒大禮包，不但享有折扣，還有禮品加碼送。
10月1日世界咖啡日到85℃喝咖啡，也有中大杯咖啡第二杯半價優惠，隔天10月2日再延長加碼優惠，從上午10點開始，大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡第二杯特價20元。此優惠活動僅供門市現場購買，每人限購3組（6杯），85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言