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世界咖啡日丹堤「買一送一」 85℃連兩天享優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
85℃在世界咖啡日當天，也有中大杯咖啡第二杯半價優惠。圖／85℃提供
85℃在世界咖啡日當天，也有中大杯咖啡第二杯半價優惠。圖／85℃提供

10/1(五)是國際咖啡日，丹堤咖啡在國際咖啡日當天推出「全系列大杯以上飲品買一送一」的優惠。另配合政府推出五倍券，振興券系列活動也將開跑。

丹堤為振興五倍券首推的優惠，10/8~10/15連續7天，消費者持振興五倍券消費，外帶大杯飲品一律買一送一。此外，至11月底，單筆消費使用振興券付款，可再享加碼優惠，例如以200元面額振興券可抵220元消費、500元面額振興券可抵550元消費、1000元面額振興券可抵1200元消費。

丹堤也推出振興券專屬組合餐，包括雙人早餐、燻雞活力早午餐，最高可現省95元；另有賣場商品組合超值優惠價，持500元面額或1000元面額振興券購買丹堤的咖啡豆、掛耳咖啡、茶盒大禮包，不但享有折扣，還有禮品加碼送。

10月1日世界咖啡日到85℃喝咖啡，也有中大杯咖啡第二杯半價優惠，隔天10月2日再延長加碼優惠，從上午10點開始，大杯招牌咖啡和特濃招牌咖啡第二杯特價20元。此優惠活動僅供門市現場購買，每人限購3組（6杯），85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，寄杯辦法依各門市公告為主。

國際咖啡日丹堤買一送一。圖／丹堤咖啡提供
國際咖啡日丹堤買一送一。圖／丹堤咖啡提供

咖啡 早餐

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