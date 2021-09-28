世界咖啡日丹堤「買一送一」 85℃連兩天享優惠

10/1(五)是國際咖啡日，丹堤咖啡在國際咖啡日當天推出「全系列大杯以上飲品買一送一」的優惠。另配合政府推出五倍券，振興券系列活動也將開跑。

丹堤為振興五倍券首推的優惠，10/8~10/15連續7天，消費者持振興五倍券消費，外帶大杯飲品一律買一送一。此外，至11月底，單筆消費使用振興券付款，可再享加碼優惠，例如以200元面額振興券可抵220元消費、500元面額振興券可抵550元消費、1000元面額振興券可抵1200元消費。

丹堤也推出振興券專屬組合餐，包括雙人早餐、燻雞活力早午餐，最高可現省95元；另有賣場商品組合超值優惠價，持500元面額或1000元面額振興券購買丹堤的咖啡豆、掛耳咖啡、茶盒大禮包，不但享有折扣，還有禮品加碼送。