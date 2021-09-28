7-11獨家推出法朋主廚監製「日式生乳捲、雙餡泡芙」

甜點控準備開吃！7-ELEVEN預計將於10月4日起獨家推出與台北東區知名排隊甜點店「法朋」合作的兩款全新甜點，首度由法朋李依錫主廚監製，不藏私提供店內人氣商品獨家配方，其中「優菓甜坊日式生乳捲」採用分蛋打法製作出鬆軟爽口海綿蛋糕，搭配來自日本九州每周空運的新鮮鮮奶油及奶霜，入口即化帶有微微乳香，售價55元；另一款「優菓甜坊卡士達鮮奶油雙餡泡芙」由法朋主廚特調泡芙配方，內餡選用日本北海道卡士達醬，絲絨般香濃滑順，酥脆泡芙外衣帶有微微堅果香，售價52元。上述兩款全新甜點在花東、離島除外的7-ELEVEN門市販售。

此外，7-ELEVEN即日起於部分門市獨家限量推出日本直輸的「北海道鮮奶油」系列甜點，包括「北海道鮮奶油卡士達雙餡泡芙」選用香醇滑順的北海道鮮奶油搭配低溫殺菌牛乳製成的卡士達醬，售價55元，於大台北地區限定超過700間門市販售；「北海道鮮奶油巧克力脆皮泡芙」同樣嚴選北海道鮮奶油及卡士達醬，搭配甜中帶微苦的巧克力泡芙外衣，甜度適中，售價55元，於大台北地區限定超過700間門市販售；「北海道鮮奶油半月燒」採用柔軟、蓬鬆帶點咬勁的鬆餅包裹著北海道鮮奶油，售價59元，於大台北地區限定超過1,400間門市販售。