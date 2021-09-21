桃園大溪韭菜花季近尾聲 周邊景點值得一遊

桃竹苗3月流蘇、5月桐花都被譬喻為雪， 唯有「9（韭）月雪」只現身桃園市大溪區，因為這裡有北部最大的韭菜種植專區，受惠土壤 、石門水庫淨水，品質像宜蘭三星蔥般在市場上被肯定，今年7、8月零售價還超過200元。

這裡不只是農產專區，也因為在新北鶯歌、桃園大溪、復興區（北橫）風景區之間，韭菜專區也成為不少遊客季節必訪的景點，雖然一年四季都產韭菜，但是9月、10月初是農民採韭菜子的時間，規畫部分農田刻意讓韭菜開花以利取種子，也因此間接成為賞花旺季。

大溪區農會總幹事曾繁春、秘書藍志宏表示，韭菜專區分布在大漢溪兩岸，從石門水庫、龍潭交界往下游到中新里（中庄調整池），因為屬於沙質軟土、通風良好，地理環境得天獨厚，加上這裡直接導入石門水庫原水、山泉水無汙染，才有高品質的韭菜，大溪的韭菜為「青頭」品種，和宜蘭不同，味道濃郁香，民國80年代農會整合韭菜農作才有現在近百公頃的規模，並成為北部最大的產地。

曾繁春說，大溪的青頭韭菜不但適合成為韭菜盒、水餃的餡，還可以烹調成不同的料理，這幾年辦韭菜花節不只打響地方觀光，也讓消費者知道韭菜可以做出許多美食，今年雖然受限疫情取消韭花節，但是市場上韭菜需求旺盛，中元普度期間零售價一度站上200元，即使價格回復平穩農民也有不錯的利潤。

韭菜專區大部分都是農民收割賺錢養家的作物，遊客美拍切忌踩在田裡甚至拔韭菜綁成花束擺pose，因為這會讓農民無法收成，如果要進入田裡拍照，大鶯路400多號路邊有專給遊客拍照的韭菜田，每人收清潔費50元，附近黃色小屋咖啡莊園前也有韭菜田，小屋為歐洲風格建築值得美拍。

中新里韭菜專區內另一亮點是中庄調整池由北區水資源管轄，大池1圈3.6公里可以配合石門水庫調節蓄水500多萬噸，整座池形狀像大提琴，曾獲得全國公共工程建築金質獎，也是路跑、自行車運動熱門的景點。中庄調整池基地內還有一塊比池還大的土坵，桃園市政府辦過國際風箏節，目前水務局大興土木，完工後會是另一座大型親水運動公園，鄰近山豬湖、大科崁都有親水園區或生態公園，河濱公園也因八色鳥棲也而聞名。