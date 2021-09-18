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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

中秋連假何處去？林智堅推金牌農村私房景點

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市茄苳社區灌溉水池旁步道，周邊還有柑橘、香蕉等可食地景。圖／新竹市政府提供
新竹市茄苳社區灌溉水池旁步道，周邊還有柑橘、香蕉等可食地景。圖／新竹市政府提供

中秋連假去哪玩？不少民眾想出遠門又怕塞車，新竹市長林智堅今天推薦在地私房景點「茄苳社區」，從市區開車僅20分鐘車程，社區內保留梯田、百年歷史客家大院、福德祠、茶花園區、百歲玉蘭花樹等農村風貌，歡迎大家趁連假來場農村小旅行。

茄苳社區屬於客家庄，保留完整客家大院、福德祠等傳統建築，並以栽種水稻為主要產業，呈現最原始農村風貌。林智堅說，市府近年向水保局爭取150萬元經費，沿著當地灌溉水池，新建散步道、休息平台，沿途也種植可食地景，包含百香果、香蕉、柑橘、金針花等，步道已經正式啟用，可見百香果花開，還有香蕉串、小柑橘等。

市府產發處指出，小梯田正值農務期間，大片水稻田隨風吹更可見稻浪，百年玉蘭花樹也正值花期，民眾可順遊到訪春記休閒農場（柯湳一街171號）賞花，還可到「春境庭園咖啡」（柯湳一街81號）喝下午茶，也能就近參訪擁有百年歷史的福德祠

產發處指出，茄苳社區以「園區式」概念規畫，由點、線、面落實整體藍圖，除了有百年福德祠蝴蝶園區、環保公園等，居民合力種植蜜源與食草植物，市府也補助經費興建客家老宅曬穀場、農事體驗區等，讓茄苳社區可發展產地到餐桌的食農教育。

茄苳里長古秀芬表示，很開心獲得市府這次協助打造友善菜園，居民都滿懷期待推動農事體驗。里內預計在疫情趨緩後，依據不同農作時節，依序推出友善蔬菜採摘、蔬菜鹹派製作、水稻收割等，在11月水稻收成後，更將推出「田中控窯趣」農事體驗。

新竹市茄苳社區保留原始農村風光，百年玉蘭花樹正值花期。圖／新竹市政府提供
新竹市茄苳社區保留原始農村風光，百年玉蘭花樹正值花期。圖／新竹市政府提供

林智堅 連假 香蕉

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