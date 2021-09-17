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珍珠撞奶新風味！7-11「冰黑糖珍珠燕麥奶」將全面開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將於9月22日起於各門市推出CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」，原價75元，9月22日至10月19日購買「冰黑糖珍珠燕麥奶」單杯可享推薦價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月22日起於各門市推出CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」，原價75元，9月22日至10月19日購買「冰黑糖珍珠燕麥奶」單杯可享推薦價59元。圖／7-ELEVEN提供

燕麥奶風潮正熱，7-ELEVEN自有品牌CITY系列現調飲品推出CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」，選用Oatly燕麥奶結合黑糖珍珠製作而成，8月底於台北市信義區限定販售以來帶動珍珠飲品成長，9月22日起將於7-ELEVEN各門市正式上市，為黑糖珍珠撞奶帶來不同的風味，讓更多喜愛燕麥奶的消費者或是素食者、乳糖不耐者都能享用，原價75元，9月22日至10月19日購買「冰黑糖珍珠燕麥奶」單杯可享推薦價59元。

此外，CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」持續熱銷，將Oatly燕麥奶與咖啡完美結合，含有膳食纖維並具穀物香氣，口感醇厚綿密，9月22日至10月19日購買一杯CITY CAFE大杯冰拿鐵（原價55元），加價5元即可換購大杯CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」一杯（原價75元）。

7-ELEVEN CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」選用Oatly燕麥奶結合黑糖珍珠製作而成。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY PEARL「冰黑糖珍珠燕麥奶」選用Oatly燕麥奶結合黑糖珍珠製作而成。圖／7-ELEVEN提供
9月22日至10月19日於7-ELEVEN購買一杯CITY CAFE大杯冰拿鐵（原價55元），加價5元即可換購大杯CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」一杯。圖／7-ELEVEN提供
9月22日至10月19日於7-ELEVEN購買一杯CITY CAFE大杯冰拿鐵（原價55元），加價5元即可換購大杯CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」一杯。圖／7-ELEVEN提供

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