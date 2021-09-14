滿滿的寶可夢！85℃推5款皮卡丘商品 還有精靈球蛋糕

寶可夢粉絲們注意！85℃將推出5款皮卡丘造型滿額加價購商品，有隨身涼風扇、A/B款轉轉隨手杯、多功能變形枕、皮卡丘立體造型保冰杯，單筆消費滿150元，或是購買寶可夢皮卡丘精靈球蛋糕一個，即可加購一款，9/17(五)起全台門市開賣，售完為止。

夏日超實用的「造型隨身涼風扇」加購價349元，有低、中、高三段風速可調整變換，正面有皮卡丘立體大頭造型，還有一條滿滿皮卡丘圖案的黃色掛繩，可把風扇掛在脖子上，也可以放在桌上當立扇。「寶可夢轉轉隨手杯」加購價379元，有A、B兩款杯身，壓紐皮卡丘就會跟著轉動。

「寶可夢變形枕」加購價419元，一顆變形枕可以變出三種不同功能的枕頭，從U型頸枕、午安枕到午覺趴睡枕皆適用。「造型保冰杯」加購價479元，內膽是316不鏽鋼，外層是304不鏽鋼，保冰效果絕佳。

此外，85℃也同步推出寶可夢皮卡丘「精靈球蛋糕」，以桔子戚風蛋糕為基底，搭配水蜜桃Q凍和水蜜桃果餡、芒果慕斯，口感酸甜，上頭立著超人氣精靈球和皮卡丘，球型蛋糕杯宛如透明的精靈球。