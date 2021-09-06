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被扣台獨不忍了 張鈞甯：堅定認同自己的中國人身分

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台大附近超多高CP值美食 從早餐到宵夜都幫你安排好啦！等開學吃一波

聯合新聞網 / MENU美食誌

公館商圈美食超級多，而且幾乎都200元有找！不得不說當台大、台科大、師大的學生實在太幸福啦！肚子吃飽才有力氣去面對大學生活！

鱷吐司

羅斯福路三段316巷8弄7號

厭世的早八就要用元氣早餐對付它！必吃鱷勢力排骨，吐司有厚度且烤得微脆，排骨醃漬過很夠味，不是一般早餐店的肉排！搭配小黃瓜片還蠻解膩的！芋見泥真好的芋泥很大一球，加上肉鬆點綴口味很特別！（MENU美食誌林小白提供）

NoName無名咖哩 台大店

新生南路三段68-2號

咖哩絕對是學生的好夥伴！無名咖哩販售微辣牛肉及甘甜雞肉兩種口味，牛肉咖哩的牛肉很嫩！推薦再加點唐揚炸雞，吃起來有酒香風味獨特！最後再來杯冷泡茶清爽解膩！（MENU美食誌Eunice 💛提供）

泰街頭

溫州街74巷6號

在泰式餐廳排行榜上有名的泰街頭，想吃酸辣口味就來這間吧！咖哩雞腿飯有著濃濃椰奶香，除了雞腿外還有其他肉塊，肉質很嫩很好吃！泰國香米飯搭配咖哩讓人狂扒飯啊！其他冬蔭鍋、月亮蝦餅也都很推薦呦！（MENU美食誌Olga🐻提供）  

大盛豬排專門店

羅斯福路四段52巷16弄15-1號

有多種豬排口味的專賣店，份量有分大碗及特大碗，建議食量大的點特大呦！豬排很厚口感扎實、外皮酥脆！肉質也很好不會柴，可沾取一旁的味噌醬換換口味！提供自助味噌湯免費續且豬排價格合理！（MENU美食誌果子提供）

鴉片粉圓

羅斯福路四段52巷16弄4號

從中午營業到晚上11點半，夏天消暑必吃！招牌鴉片粉圓就是古早味粉圓冰啦！QQ的粉圓淋上糖水搭配剉冰超清爽，不想吃冰的話也可以做成甜湯哦！還有三圓冰也很推薦，地瓜圓、芋圓與粉圓三種口味甜甜的吃不膩！（MENU美食誌果子提供）

 

何太守港式菠蘿包專賣店

汀州路三段167號

下課餓了想吃點點心再回家？就來顆冰火菠蘿油吧！菠蘿包口感酥脆，剛出爐香噴噴！熱熱的麵包夾進冰冰的奶油，融合出甜鹹好滋味！還可以搭配套餐，只要銅板價！港式絲襪奶茶香濃好喝！（MENU美食誌ChiaChi提供）

PICA PICA喜鵲咖啡

羅斯福路三段269巷74號

想找個氣氛好、食物佳的地方做報告？這間咖啡廳內用不限時！飲品續杯還有折價！肉桂捲絕對是必點，熱熱的肉桂捲搭配香草起司醬，鬆軟口感的肉桂捲非常討喜！鹹食有沙拉及三明治，內用環境很舒適！（MENU美食誌SHU提供）

coco Brownies

羅斯福路三段283巷14弄16-1號

好友生日或是慶祝節日都很適合的布朗尼！口味多達15種，不過越早去買口味越齊全！布朗尼本身的巧克力味道濃郁且不甜膩，吃完一塊還想再吃！焦糖海鹽、威士忌蔓越莓 還有季節限定口味，看到直接買下去千萬不要猶豫！（MENU美食誌跟著黃喬動吃動提供）

麻辣巴蕾正宗重慶酸辣粉

汀州路三段183號

晚餐、宵夜場就要來點重口味的！酸辣粉的麵體超Q彈好吃又很入味！湯頭酸酸辣辣的十分開胃，還有滷味可以自夾或點套餐，湯汁是麻辣口味呦！貼心提醒有低消75元且禁帶外食哦！（MENU美食yogaga提供）  

得記港式麻辣鴨血

羅斯福路四段52巷16弄4號

在鴉片粉圓隔壁攤的麻辣鴨血，也是從中午營業到晚上11點半！麻辣五更有多塊豆腐及鴨血，配料有金針菇跟榨菜！鴨血口感Q嫩，如果想要更有飽足感可以加點麵哦！脆皮臭豆腐很酥脆不刮嘴，且臭豆腐吸飽湯汁，單吃就很有味道！（MENU美食誌鈺婷提供）

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美食誌 咖啡廳 台大

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