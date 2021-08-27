中秋補班日「摩斯咖啡買一送一」 指定餐點抽Switch

中秋節即將到來，摩斯漢堡推出蒟蒻禮盒買一送一及多項禮盒供挑選；MOS Order APP專屬優惠活動，9/1~9/30點購指定套餐享優惠價還可抽Switch主機。另有下午茶甜點新選擇「紅茶達克瓦茲」甜蜜上市。此外，中秋補班日9/11(六)當天，摩斯咖啡(L)買1送1，限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵或卡布奇諾等。

摩斯漢堡「元氣好生活」系列活動也接力開跑，即日起至8/31早餐時段咖哩豬排堡+冰紅茶(L)2套優惠價130元，單套79元，上午10:30後，單點摩斯咖啡(M)免費升級大杯(恕不與套餐及其他優惠合併使用)；9/1~9/15培根雞蛋堡+冰紅茶(L)2套100元，單套65元，上午10:30後主餐藜麥元氣牛肉珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價129元。

9/3軍人節當日持軍人證、福利證、著軍人服裝，以及9/28教師節當日持教師證、全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費享9折優惠。