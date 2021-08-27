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中秋補班日「摩斯咖啡買一送一」 指定餐點抽Switch

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
人氣商品蒟蒻禮盒限時買一送一。圖／摩斯漢堡提供
人氣商品蒟蒻禮盒限時買一送一。圖／摩斯漢堡提供

中秋節即將到來，摩斯漢堡推出蒟蒻禮盒買一送一及多項禮盒供挑選；MOS Order APP專屬優惠活動，9/1~9/30點購指定套餐享優惠價還可抽Switch主機。另有下午茶甜點新選擇「紅茶達克瓦茲」甜蜜上市。此外，中秋補班日9/11(六)當天，摩斯咖啡(L)買1送1，限同容量，不限冰熱，可單杯加價升級拿鐵或卡布奇諾等。

摩斯漢堡「元氣好生活」系列活動也接力開跑，即日起至8/31早餐時段咖哩豬排堡+冰紅茶(L)2套優惠價130元，單套79元，上午10:30後，單點摩斯咖啡(M)免費升級大杯(恕不與套餐及其他優惠合併使用)；9/1~9/15培根雞蛋堡+冰紅茶(L)2套100元，單套65元，上午10:30後主餐藜麥元氣牛肉珍珠堡+冰紅茶(L)優惠價129元。

9/3軍人節當日持軍人證、福利證、著軍人服裝，以及9/28教師節當日持教師證、全教總會員卡到摩斯漢堡門市消費享9折優惠。

中秋節將近，摩斯漢堡獻上各式好禮，即日起至9/30人氣商品蒟蒻禮盒限時買一送一；甜蜜新滋味「紅茶達克瓦茲」9/1療癒上市，售價50元，套餐加購價45元。中秋好禮推出紅茶達克瓦茲6入+玄米煎茶10入優惠價440元，池上糙米杏仁餅買2送1優惠價798元，台灣米餅日式照燒+紅鑽藜麥可可6入優惠價330元，凡購買300元以上禮盒，優惠組合任選滿10盒送1盒。

中秋好禮推出紅茶達克瓦茲6入+玄米煎茶10入優惠價440元 。圖／摩斯漢堡提供
中秋好禮推出紅茶達克瓦茲6入+玄米煎茶10入優惠價440元 。圖／摩斯漢堡提供
MOS Order APP專屬，厚切培根牛肉堡+可樂享優惠。圖／摩斯漢堡提供
MOS Order APP專屬，厚切培根牛肉堡+可樂享優惠。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 中秋節 軍人節

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