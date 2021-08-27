福隆沙雕中秋開展 18座皮克斯電影胡迪、巴斯光年現身

原定7月開展的福隆國際沙雕藝術季，因受到烟花颱風影響，部分沙雕作品受損，隨著中央流行疫情指揮中心公布進行警戒降級後，預計9月中秋推出18座皮克斯電影沙雕作品，將人物角色從大螢幕中搬出來，高達4公尺的「玩具總動員沙雕」，胡迪、巴斯光年、三眼怪等多達30個的經典角色都將現身。

主辦單位福容大飯店福隆與與台灣華特迪士尼公司決議，將重新打造「重溫皮克斯經典」沙雕展，今年沙雕季以「重溫皮克斯經典」為主題，融入全球最夯的皮克斯動畫巨星， 13部電影主題除了回味動畫經典場景外，更將人物角色從大螢幕中搬出來。

今年整個展期間共投入10名沙雕藝術家，從夯沙模板到塑型，不論風吹雨打，皆有駐點沙雕師以人工方式進行修補維護，以維持沙雕季展期的品質控管，希望由大地藝術創造的沙雕能夠以最天然環保的方式回歸大自然。

挑戰「皮克斯經典」的數十部電影角色，十位沙雕師們全部繃緊神經，以多年累積的經驗與技術一刀一刀劃出經典角色的神情。征戰國際沙雕展多年且連續多年榮獲福隆國際沙雕藝術季獎項的沙雕師周聖強，負責皮克斯Logo《PIXAR》、《天外奇蹟》、《玩具總動員》等主題作品。

為呈現出人物的靈魂神韻，周聖強表示，在確認主題後，便將每部動畫影片看了至少2遍以上，因為人物的創作不僅於圖像的表示，而是在人物當下所發生的事情，傳達出的情緒反應，都是作品的精髓所在。

今年福隆沙雕季策展人蘇柏光說，為了強調每個作品的時間序以及連結度，在每座沙雕作品底下，以電影膠捲的方式串聯各部主題動畫，讓參觀的遊客彷彿進入時光隧道，一窺皮克斯動畫35年來的歷程。

同時在這次的沙雕作品上，也有三座別出心裁的互動沙雕作品，走上《怪獸大學》沙雕與「毛怪及大眼仔」來張學生證的合照，或是跟著《靈魂急轉彎》沙雕一起走在琴鍵上，探尋自己的地球徽章在哪裡！今年福隆國際沙雕藝術季為降級解封後第一個開展的活動，主辦單位不敢掉以輕心，規劃分流及時段性看展。