7-11「阿里山咖啡季」登場！15家門市限定販售

咖啡族越來越龐大，除了日常習慣來杯咖啡提提神，「懂喝」的人也快速增加，7-ELEVEN於2018年創立全新咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，首創將精品咖啡廳的概念導入超商，為響應聯合國永續發展目標SDGs12「促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式」，今年首度參與「阿里山莊園咖啡生豆媒合會競標活動」，以在地採購、在地消費的模式，支持本土咖啡小農，自然農法栽植與土地共生，減少碳足跡落實環境永續，即日起至9月21日推出「阿里山咖啡季」，共有3款阿里山精品咖啡，於15家7-ELEVEN門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售。

精品咖啡市場持續成長，7-ELEVEN旗下的「CITY PRIMA精品咖啡」突破4,000店，為全台最大規模的精品咖啡專門店，由專業尋豆師親自尋豆、挑豆，單一產區溯源，經過嚴格的杯測品質及風味，通過國際認證－咖啡品質協會（CQI）評分80分以上等級，才能成就一杯精品咖啡。即日起至9月7日推出精品美式咖啡第2杯10元，至11月1日前每周一更定期推出「精品咖啡日」，精品美式咖啡、精品拿鐵咖啡鑑賞價分別只要50元（原價80元）、60元（原價90元）。

7-ELEVEN的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」首度參與阿里山莊園咖啡豆競標，阿里山得天獨厚的高海拔環境，種植與後製技術具國際水準，屢獲咖啡豆評鑑大獎，讓手沖咖啡更豐富與具有層次，以高品質的精品咖啡，搶攻高端客群。即日起推出獲選阿里山咖啡精英交流賽藝伎組競標批次的「阿里山．豐山村藝伎咖啡」（售價400元），因栽種不易且具特殊風味，使藝伎咖啡有咖啡界香檳之稱，此次參與咖啡豆競標的藝伎組批次數量極少，帶有柑橘、白桃、李子香氣，限量販售僅200杯，是目前店內最高單價的精品咖啡。

廣邀各地傑出的咖啡種植者參與，共有19件咖啡豆入圍「2021年PCA典藏台灣精品咖啡國際競標」，代表台灣咖啡隊參加國際決選，其中2支即為本次新品「阿里山特富野．豆御香莊園咖啡（水洗／厭氧日曬）」。「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」推出榮獲2021年PCA典藏台灣精品咖啡國際競標賽評審鑑定84.93分的「阿里山特富野．豆御香莊園咖啡（水洗）」（售價220元），位於阿里山鄉特富野部落的豆御香莊園，為本土少見將咖啡樹種植於1,100～1,500公尺的高海拔森林產區，重視生態自然共生及生物多樣性，挑選完熟深紅色的果實進行水洗、日曬等後製法，創造高甜度與香氣飽滿的咖啡櫻桃，近年來頻頻獲獎，以水洗方式展現產地的風土特色和乾淨明亮風味，喝起來富含黑醋栗、糖蜜、可可等香氣。

此外，榮獲2021年PCA典藏台灣精品咖啡國際競標賽評審鑑定82.95分的「阿里山特富野．豆御香莊園咖啡（厭氧日曬）」（售價250元），以日曬處理完整吸收果實風味，喝起來具備蘭姆酒、可可、烤榛果等香氣，酸甜感適中順口。