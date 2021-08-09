七夕限定！7-ELEVEN哈根達斯買9送9、精品美式買1送1

七夕情人節將至，7-ELEVEN掌握甜蜜送禮商機，以「吃甜甜享優惠」、「放閃打卡必備」、「質感實用好禮」3大主題吸客，備齊甜蜜蜜的獨家零食、限定巧克力優惠，8月13日起至8月15日限定3天門市更推出加碼推出單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張的活動，享50%超高回饋，七夕來趟7-ELEVEN不傷荷包就能輕鬆擄獲另一半的心！

OPEN POINT行動隨時取同步自8月13日至8月15日推出CITY系列指定飲品2杯甜蜜價只要99元，可任選兌換CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶及統一布丁純奶茶、CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵及冰皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶；喜愛喝咖啡的民眾也有CITY PRIMA精品美式或精品拿鐵咖啡任選2杯99元優惠價，為滿足大家多元飲用需求，可任選不同的CITY系列指定飲品進行兌領，也可透過轉贈給另一半來表達心意。另外，7-ELEVEN門市則是一連3天推出CITY PRIMA精品美式買1送1，CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶同品項2杯99元；8月12日至15日還有CITY CAFE × 哈根達斯聯名冰沙單杯優惠99元，與另一半共享甜蜜。

在8月11日至8月24日期間，7-ELEVEN更推出「哈根達斯迷你杯、雪糕寵愛價」活動，任選哈根達斯全系列迷你杯、雪糕可享買2送1、買9送9優惠，每購買3件再送指定品脫100元折價券，其中買9送9方案最高現省1,035元、贈送指定品脫600元折價卷外，再加贈20點OPEN POINT點數，囤貨就趁現在。如果另一半熱愛甜點，當然也不能錯過韓國Sweetory系列在9月7日前推出單件39元、任2件69元優惠，另外還有不同規格的金莎巧克力優惠，禮盒任選2件7.5折、多款巧克力夯品第2件10元活動。