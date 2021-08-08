快訊

Delta病毒狂襲！越南飆9690例確診 創疫情來新高

東奧閉幕現場／創作才女milet演唱 日本觀眾嚇一跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相約巴黎奧運再會 7-ELEVEN「行動隨時取」精品咖啡買5送5 大美式買10送10

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
為選手在運動最高殿堂努力喝采，7-ELEVEN推出「選手加油 再會巴黎」活動，CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5。圖／7-ELEVEN提供
為選手在運動最高殿堂努力喝采，7-ELEVEN推出「選手加油 再會巴黎」活動，CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5。圖／7-ELEVEN提供

全球頂尖運動員經歷2週奮戰，今晚將迎接東京奧運閉幕式，為了與選手一同在運動最高殿堂努力喝采，7-ELEVEN宣布將於OPEN POINT APP「行動隨時取」推出「選手加油 再會巴黎」活動，自8月8日晚上20:00時起至8月9日23:59分止，包括CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10以及CITY CAFE大杯拿鐵咖啡買2送1優惠（冰/熱可任選，限量各10萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領）。

其中CITY PRIMA精品咖啡豆，由尋豆師精選，並符合CQI咖啡品質評鑑風味80分以上，選自非洲衣索比亞古吉產區，咖啡豆日曬處理帶有熟成水果風味特色，複雜度及多變性更令人驚艷，冷熱飲皆有不同風味，邀請全民喝一杯講究的精品咖啡，與選手相約巴黎奪金。

7-ELEVEN限時推出CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限時推出CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10優惠。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 東京奧運 巴黎

延伸閱讀

限時3天！7-11「88大人節」活動指定咖啡任選第2杯半價

指考終於結束 下一屆學測生憂居家備考影響大 補習班、補教名師相揪為考生神助攻

買威士忌送咖啡！買新包裝百樂門 送7-Eleven咖啡

理想夏日 尋覓台中咖啡香

相關新聞

獨／東區人氣蔬食「元禾食堂」熄燈　千名網友不捨

受到新冠肺炎疫情影響，許多餐飲名店拉下鐵門結束營業。位於台北東區的知名蔬食餐廳「元禾食堂」也宣佈，將於8月11日停止營業...

相約巴黎奧運再會 7-ELEVEN「行動隨時取」精品咖啡買5送5 大美式買10送10

全球頂尖運動員經歷2週奮戰，今晚將迎接東京奧運閉幕式，為了與選手一同在運動最高殿堂努力喝采，7-ELEVEN宣布將於OP...

穿梭日夜 用iPhone 12 Pro Max拍出最新法拉利跑車的極速美感

一支iPhone 12 Pro Max在手，台灣導演廖明毅拍出了今年台北電影節形象廣告！而這次，Ferrari法拉利香港...

東奧體操選手化身美少女戰士！向動漫大國致敬？

東京奧運今晚將迎來閉幕式，結束為期17天的熱鬧賽事。不過即便在賽事尾聲，賽場上依舊充滿各種有趣的話題。壓軸在昨日登場的女...

微解封華麗回歸辦公室！Swarovski繽紛撞色注入正能量

雖然疫情持續讓人保持警戒，不過個地政府陸續降級解封，各公司行號也都將結束WFH、恢復進公司上班。透過奧地利水晶品牌施華洛...

家樂福積極推動食物轉型 2025年起只賣「非籠飼雞蛋」

跟進國際重視經濟動物福利趨勢，家樂福自2018年起即開始推動食物轉型計畫，除了於賣場設立非籠飼雞蛋專區，並於2019年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。