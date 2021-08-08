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相約巴黎奧運再會 7-ELEVEN「行動隨時取」精品咖啡買5送5 大美式買10送10
全球頂尖運動員經歷2週奮戰，今晚將迎接東京奧運閉幕式，為了與選手一同在運動最高殿堂努力喝采，7-ELEVEN宣布將於OPEN POINT APP「行動隨時取」推出「選手加油 再會巴黎」活動，自8月8日晚上20:00時起至8月9日23:59分止，包括CITY PRIMA精品拿鐵咖啡、精品美式咖啡同品項買5送5、CITY CAFE大杯美式咖啡買10送10以及CITY CAFE大杯拿鐵咖啡買2送1優惠（冰/熱可任選，限量各10萬組，每位會員限定各購買1組，精品咖啡品項為限定門市兌領）。
其中CITY PRIMA精品咖啡豆，由尋豆師精選，並符合CQI咖啡品質評鑑風味80分以上，選自非洲衣索比亞古吉產區，咖啡豆日曬處理帶有熟成水果風味特色，複雜度及多變性更令人驚艷，冷熱飲皆有不同風味，邀請全民喝一杯講究的精品咖啡，與選手相約巴黎奪金。
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