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限時3天！7-11「88大人節」活動指定咖啡任選第2杯半價

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN自8月6日至8月8日推出「88大人節」活動，CITY CAFE、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日至8月8日推出「88大人節」活動，CITY CAFE、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠。圖／7-ELEVEN提供

喜迎父親節，7-ELEVEN自8月6日起限時3天推出「88大人節」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠，憑3大支付工具購買指定商品滿200元立享88折，單筆消費滿150元加碼送75元優惠券；OPEN POINT「行動隨時取」同步祭出指定CITY系列飲品組合優惠同歡慶。

8月6日至8月8日7-ELEVEN推出「88大人節」活動，包括CITY CAFE、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價優惠（以價低者折，五捨六入計算），全店指定商品消費滿200元使用icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具可享88折優惠；更加碼推出單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張，享50%超高回饋，其中25元優惠券限8月9日至8月12日、8月16日至8月19日、8月23日至8月24日使用，單筆消費每滿200元可抵用1張，可累積折抵、單筆上限10張。

同一期間OPEN POINT「行動隨時取」特別以「愛爸爸」為諧音推出指定CITY系列飲品288元組合價，包括CITY PRIMA精品美式咖啡6杯288元（現省192元）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶7杯288元（現省132元）、現萃茶四季春青茶／英式紅茶任選11杯288元（現省97元）、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵5杯288元（現省87元）等，購買後可以轉贈給爸爸做為父親節的小確幸；8月9日更有每周一限定的「精品咖啡日」，推出CITY PRIMA精品拿鐵買6送4優惠。

此外，統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN門市舉辦的實體同樂會活動回歸，因應中央疫情指揮中心政府宣布疫情警戒由三級降至二級，7-ELEVEN確保門市及消費者安全為優先考量，好鄰居同樂會7-ELEVEN門市實體活動將依照各縣市政府規範舉辦，為避免群聚，每場以10人為限，活動落實戴口罩、體溫量測、實聯制登記、維持社交距離、加強清消等防疫措施。

好鄰居同樂會在暑假期間陪伴小朋友停課不停學，今年全新登場的「DIY專屬小七」、「食在幸福的御飯糰手掌繪本」2款DIY素材，上線一個月吸引上萬人次列印，8月31日前完成手作拍照上傳好鄰居官網活動，有機會獲得最高500元商品卡；最受歡迎的體驗活動「7-ELEVEN小小店長」則可換上7-ELEVEN門市人員制服拍照留念，體驗收銀結帳、接待顧客等工作，完成之後還能領取小獎勵。

7-ELEVEN的ibon售票系統即日起主打「戶外景點」、「主題樂園」、「安心住宿」3大類別，共有150種以上的旅遊票券推薦，人氣TOP 5景點包括台北好水密探亞洲第一藍寶石泉、台中海灣樂世界HiONE啵比星球、苗栗西湖渡假村仲夏蝴蝶節、台南十鼓仁糖文創園區、墾丁鹿境梅花鹿園區；並聯手六福村、九族、麗寶樂園等10大主題樂園推出限定套票加贈禮活動，安心住宿超過2,500間的星級飯店、包棟民宿、熱門營地選擇；交通高鐵聯票最低價75折起，8月31日前購買指定行程加碼贈送3% OPEN POINT點數回饋，指定展覽預售票同步回饋，回饋無上限。

統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN門市舉辦的實體同樂會活動歡樂回歸。圖／7-ELEVEN提供
統一超商好鄰居文教基金會與7-ELEVEN門市舉辦的實體同樂會活動歡樂回歸。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN的ibon便利生活站攜手桌遊品牌「新天鵝堡」、公益同樂平台「統一超商好鄰居文教基金會」，推出多款桌遊試玩版與親子DIY列印服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN的ibon便利生活站攜手桌遊品牌「新天鵝堡」、公益同樂平台「統一超商好鄰居文教基金會」，推出多款桌遊試玩版與親子DIY列印服務。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN的ibon售票系統即日起主打「戶外景點」、「主題樂園」、「安心住宿」3大類別，共有150種以上的旅遊票券推薦。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN的ibon售票系統即日起主打「戶外景點」、「主題樂園」、「安心住宿」3大類別，共有150種以上的旅遊票券推薦。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」歡慶父親節，8月6日至8月8日限時3天推出指定CITY系列飲品288元組合價。圖／7-ELEVEN提供
OPEN POINT「行動隨時取」歡慶父親節，8月6日至8月8日限時3天推出指定CITY系列飲品288元組合價。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日至8月8日推出「88大人節」活動，憑3大支付工具購買指定商品滿200元立享88折，單筆消費滿150元加碼送75元優惠券。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月6日至8月8日推出「88大人節」活動，憑3大支付工具購買指定商品滿200元立享88折，單筆消費滿150元加碼送75元優惠券。圖／7-ELEVEN提供

父親節 疫情 咖啡

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