黑浮、奎克咖啡「天天5折」！歡慶中華隊創新奧運紀錄

歡慶中華隊在奧運創下有史以來最佳成績，黑浮國際餐飲集團旗下兩品牌推出「天天5折」的活動，即日起至8/31，至黑浮咖啡外帶「芒果全明星會」任一餐點，或至奎克咖啡外帶「解憂冰菓室」任一款冰沙，都可享「5折」優惠。活動於全台16家門市同步舉辦。

黑浮咖啡今年推出3種新鮮芒果熱門商品，包括芒果奶香慕斯佐以芒果布丁，搭配Q彈白玉麻糬的「超級芒果冰淇淋麻糬鬆餅」；以翡翠冰茶作為基底，與新鮮芒果醬交融搭配的「芒果情人雪酪翡翠冰茶」；以及口感濃郁經典的「雪濃芒果QQ楊枝甘露」。以上3品項外帶限時5折。

除了芒果系列甜食，超人氣網美系咖啡廳「奎克咖啡」也在夏日打造消暑秘境─解憂冰菓室，並推出兩款清爽的冰沙飲品，「仲夏芒果樂園」堆滿金黃芒果，清新微酸檸檬搭配會爆漿的藍莓果汁爆爆珠，口感酸甜；另一款「夏日蜜室脫桃」以水蜜桃為基底，綴飾晶瑩草莓爆爆珠及多汁水蜜桃，造型粉嫩唯美。兩款冰沙同樣可以5折帶回家，每杯冰沙還附贈一張「解憂刮刮卡」。

黑浮咖啡官網：https://www.reve-cafe.com/