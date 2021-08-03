咖啡買一送一！亞洲最美咖啡秘境「豆留森林」開放內用

這個夏天因疫情按下了暫停鍵，少了人氣喧囂，卻讓豆留森林裡的動植物得以吐納伸展，用最美的姿態迎接咖啡好友。有「亞洲最美咖啡秘境」之稱的CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林今起開放內用服務，並與無添加、輕生活主張的「小草作」共同開發三款初夏果香冷萃飲品，即起至8月17日限時買一送一，邀請遊客上山品味咖啡香。

豆留森林擁有佔地600坪的森林園區，同時提供園區內外帶使用。品牌與小草作共同開發的三款初夏果香冷萃飲品中，「野莓紅龍果氣泡冷萃」以冷萃咖啡浸泡莓果，萃取果汁的酸甜與香氣，搭配小草作的台南紅龍果乾，呈現出花青素紫紅色漸層；「芒果香檸氣泡冷萃」則是以小草作的台南愛文芒果乾，加入柳橙與檸檬果汁，再與哥倫翡玉冷萃咖啡液混合，帶出清亮的酸質；「珍珠芭樂MOJITO」靈感發想自經典調酒「MOJITO」，以無酒精呈現。每杯180元起。