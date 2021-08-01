比「買一送一」更狂！中華隊奪牌 黑沃咖啡免費送

東奧賽事日漸炙熱，黑沃咖啡推出比「買一送一」更狂的優惠；只要中華隊奪得獎牌，就免費贈送獨家「黑金咖啡」，獎牌拿越多、黑沃送越多。目前黑沃咖啡累積將送出2,200杯，預計在奧運閉幕後的8月9日，於官方粉絲團公布總計贈杯數量，以及發放贈杯時間。

根據黑沃咖啡的贈送規則，中華隊贏得一面金牌，黑沃咖啡將送出500杯，一面銀牌則送出300杯，一面銅牌則送出200杯。以中華隊目前累計共獲得「2金、2銀、3銅」來計算，黑沃咖啡預計未來將贈送的咖啡杯數，已經累計至2,200杯。