快訊

高球／7人加賽爭銅！東奧表現倒吃甘蔗有望奪牌 潘政琮自比麟洋配

金牌概念股？ 這幾檔股票逗趣諧音「戴資穎冠軍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比「買一送一」更狂！中華隊奪牌 黑沃咖啡免費送

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
中華隊獎牌拿越多，黑沃就送越多杯免費咖啡。圖／黑沃咖啡提供。
中華隊獎牌拿越多，黑沃就送越多杯免費咖啡。圖／黑沃咖啡提供。

東奧賽事日漸炙熱，黑沃咖啡推出比「買一送一」更狂的優惠；只要中華隊奪得獎牌，就免費贈送獨家「黑金咖啡」，獎牌拿越多、黑沃送越多。目前黑沃咖啡累積將送出2,200杯，預計在奧運閉幕後的8月9日，於官方粉絲團公布總計贈杯數量，以及發放贈杯時間。

根據黑沃咖啡的贈送規則，中華隊贏得一面金牌，黑沃咖啡將送出500杯，一面銀牌則送出300杯，一面銅牌則送出200杯。以中華隊目前累計共獲得「2金、2銀、3銅」來計算，黑沃咖啡預計未來將贈送的咖啡杯數，已經累計至2,200杯。

黑沃咖啡表示，只要中華隊於奧運殿堂奪獎牌，就加碼再贈送更多咖啡。未來想要領取免費咖啡的民眾，只要下載「黑沃咖啡」品牌APP，並註冊成為會員，就有機會領取總價值超過10萬元、且持續增加中的免費「黑金咖啡」。

「麟洋配」奪下羽球男雙金牌，黑沃咖啡再多累計送出500杯咖啡。圖／摘自黑沃咖啡官方臉書。
「麟洋配」奪下羽球男雙金牌，黑沃咖啡再多累計送出500杯咖啡。圖／摘自黑沃咖啡官方臉書。
黑沃咖啡將在東奧閉幕後，免費送出獨家「黑金咖啡」。圖／黑沃咖啡提供。
黑沃咖啡將在東奧閉幕後，免費送出獨家「黑金咖啡」。圖／黑沃咖啡提供。

咖啡 奧運 金牌

延伸閱讀

原住民日 江啟臣：他們在奧運努力 蔡總統連草案都不提

游泳／日本抗癌女泳將結束東奧賽事 無緣奪牌仍感幸福

桌球／男團跨越3世代 中華隊直落三擒克國晉8強

圖表／中華隊1日焦點 羽球戴資穎搶金體操李智凱拚鞍馬獎牌

相關新聞

Jolin姊姊也搶穿！Max Mara推7大藝術家T恤慶祝70周年

夏季就是穿T恤的季節！一件有設計感的T恤簡單清爽就能打造搶眼造型，無論怎麼搭配方便又好看。今年迎接品牌誕生70周年的Ma...

比「買一送一」更狂！中華隊奪牌 黑沃咖啡免費送

東奧賽事日漸炙熱，黑沃咖啡推出比「買一送一」更狂的優惠；只要中華隊奪得獎牌，就免費贈送獨家「黑金咖啡」，獎牌拿越多、黑沃...

壽司、蔬食都吃得到！爭鮮5品牌「父親節外帶餐」上桌

除了開放部門門市的內用服務之外，爭鮮餐飲集結旗下爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS、爭鮮GOGO、MAGiC TOUCH点...

情人節禮物準備好了沒？高質感對表、輕珠寶買起來不傷荷包又能展心意

先把父親節放一邊，8月14日就是七夕情人節，你的禮物準備好了沒？從去年到今年，都因為疫情緣故沒能好好慶祝這紀念愛情的日子...

送「不限里程」北捷車票！Cold Stone鐵觀音冰飄茶香

連鎖冰品COLD STONE自即日起，跨界攜手慶祝25週年的台北捷運，推出聯名限定款「捷客愛找茶兒」冰淇淋，使用鐵觀音珍...

百貨萌商機「三麗鷗家族、飛天小女警」暑期快閃店開張

迎接暑假親子客，環球購物中心即日起至8月29日推出「YOSISTAMP呦嘻百分百 X 三麗鷗家族」主題聯名活動，貼圖「Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。