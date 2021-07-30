STANLEY X 星巴克聯名來了！8款商品8月4日開賣

沁透綠意將是今夏最美顏色。星巴克最受歡迎的聯名商品之一，與STANLEY的聯名系列即將登場，以清新雅致的薄荷綠漸層為主色系，搭配湖水美景的恬靜碧波綠與簡約俐落的灰白色，除了熱賣的「不鏽鋼TOGO冷水杯」與「不鏽鋼杯」外，更首度推出「免濾紙濾杯」，與可成套配搭使用的「不鏽鋼把手杯」，讓咖啡生活如服裝穿搭般充滿更多變化樂趣。

全系列8款商品從居家使用到外出隨行皆備，將於8月4日全台星巴克門市及線上門市販售。商品上市當日，指定STANLEY + STARBUCKS聯名商品，每人每次結帳，每款指定商品各限購乙個。

聯名商品中的不鏽鋼TOGO冷水杯1,250元；8OZ不鏽鋼杯980元； 不鏽鋼把手杯

1,150元；免濾紙濾杯980元。另有適合外出的不鏽鋼餐食罐1,380元。