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南投「玫開四度」玫瑰柑橘醬 世界果醬大賽奪金

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣花農章思廣（左起）、郭恩綺以玫瑰入柑橘果醬在世界柑橘類果醬大賽1金1銀4銅。圖／水保局南投分局提供
南投縣花農章思廣（左起）、郭恩綺以玫瑰入柑橘果醬在世界柑橘類果醬大賽1金1銀4銅。圖／水保局南投分局提供

南投縣埔里鎮花農章思廣、郭恩綺夫婦投入花卉栽培20年，創立「玫開四度食用玫瑰園」堅持有機種植，今年首次參加「果醬界奧斯卡」世界柑橘類果醬大賽，以玫瑰入柑橘果醬抱回1金1銀4銅佳績，並獲得職人組金獎，為台灣爭光。

章思廣、郭恩綺2人原本都在1家香草農場餐飲部任職，各自擅長中、西式料理，但同樣懷抱著開特色餐廳的夢想，為了一圓餐飲夢，更為將玫瑰花無毒入菜，一頭栽進食用玫瑰種植，開設「玫開四度食用玫瑰園」堅守經營20年。

而章、郭夫妻倆投注在食用花卉上的努力，讓「玫開四度」成為國內知名食用玫瑰品牌，獲知名麵包師傅吳寶春選用，並在世界大賽奪獎，也成東方文華、雲品酒店等多家星級飯店指定使用的花卉食材，依主廚創意用在甜點、魚肉料理中。

近年則陸續有許多歐洲客座主廚試吃「玫開四度」的玫瑰後，發現不似歐洲品種那般苦澀，郭表示，自家食用玫瑰連外國主廚都給予肯定，才有出國比賽的念頭，便以玫瑰入柑橘果醬參加有「果醬界奧斯卡」之稱的「世界柑橘類果醬大賽」。

「玫開四度食用玫瑰園」用台中柑橘搭配自家玫瑰研製出「柑橘玫瑰醬」、「柑橘加玫瑰花瓣」、「柑橘玫瑰太妃糖醬」3款果醬，首次參賽就一鳴驚人，在美味果醬項目榮獲1金1銀1銅，有趣食材項目3銅，並獲職人組金獎，為台灣爭光。

郭恩綺說，創業過程艱辛，還好一路走來有像吳寶春師傅、星級餐廳及水保局南投分局等公私單位協助支持；水保局南投分局長陳榮俊則說，玫開四度曾是13處社區食農環境教育基地之一，透過計畫串連帶農漁民為這片土地努力且獲成果。

而獲「果醬界奧斯卡」殊榮的果獎也將上市，玫開四度表示，獲金、銀獎的柑橘玫瑰醬、柑橘加玫瑰花瓣預計將在近期推出，柑橘玫瑰太妃糖醬經調整將做為今年冬季限定產品，屆時可上網（www.lohasrose.com）訂購，也能可預約手作體驗。

南投縣花農章思廣（中）與妻子郭恩綺創立「玫開四度食用玫瑰園」堅持有機種植玫瑰。圖／水保局南投分局提供
南投縣花農章思廣（中）與妻子郭恩綺創立「玫開四度食用玫瑰園」堅持有機種植玫瑰。圖／水保局南投分局提供

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