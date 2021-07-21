快訊

AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

北市公布4確診足跡 東湖市場豬肉攤商「感染源待釐清」

為東奧選手加油 觀光局東京辦事處和業者合推應援餐

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到疫情影響，觀眾無法入場，為替中華隊加油，觀光局東京辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐。圖／觀光局提供
受到疫情影響，觀眾無法入場，為替中華隊加油，觀光局東京辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐。圖／觀光局提供

東京奧運即將登場，交通部觀光局和日本超商NATURAL LAWSON合作，於7月23日至8月8日期間，設置台日加油POP廣告，為疫情期間所有賽事、醫療等人員加油。同時段，在日展店的台商「林家排骨」也將推出「點餐送到家，為中華隊加油」專案，希望觀眾在家看運動賽事，享台灣美食，一起在螢幕前，為選手們加油。

觀光局東京辦事處與日本超商NATURAL LAWSON合作，於該超商首都圈140家店舖的台灣茶寶特瓶、台灣茶包等二處台灣茶專區，設置「台日友好一起加油」POP廣告。

NATURAL LAWSON為日系超商LAWSON在首都圈（東京、千葉、埼玉、神奈川一都三縣）以女性為客群，訴求健康、自然、有質感風格的超商。由於該超商分布以東京首都圈為主，雙方合作於夏季7月23日至8月8日期間設置廣告。

觀光局表示，為感謝日本贈予台灣疫苗，特別以「台日加油、謝謝」為題，以顯台日友好一起加油，攜手戰勝疫情 。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，受到疫情影響，觀眾無法入場，為替中華隊加油，該辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，看賽事，為台灣加油。

觀光局表示，加油應援餐內容，除了滷肉飯便當、在日超夯的大雞排、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等。歡迎民眾一起在家看國際運動賽事，享台灣美食，為台灣及參賽選手加油。

東京奧運 超商 觀光局

延伸閱讀

東京疫情升溫仍決定訪日 美第一夫人受矚

東奧訪日政要 領袖級約15人部長級約70人

體育署長搭經濟艙出發東京 助東奧國手「最後一哩路」

烏干達落跑東奧選手欲申請難民 最快21日被送回國

相關新聞

融入現代感古董藝術氛圍 混搭工業風實驗宅

位於烏克蘭的首都基輔，這個名為Hayloft的設計項目是建築設計工作室Loft Buro中的兩名烏克蘭建築師夫妻檔，Oleg Volosovsky 與Elena Logvynets為其家人所建造的房子...

期間限定！GB鮮釀餐廳夏季新菜套餐優惠 現省近300元

堅持提供現作美食與高品質啤酒的吉比鮮釀餐廳，特選台灣在地當令食材，搭配季節鮮釀啤酒，以繽紛健康綠蔬食作為主題，打造即日起...

為東奧選手加油 觀光局東京辦事處和業者合推應援餐

東京奧運即將登場，交通部觀光局和日本超商NATURAL LAWSON合作，於7月23日至8月8日期間，設置台日加油POP...

主打鏡面金屬色 Ferragamo秋冬鞋、包很有未來感

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo推出了秋冬系列形象廣告，邀請曾三度獲得奧斯卡獎提名的國際大導文溫德斯...

7-11「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」推30款限量商品

在不能出國的時刻，更讓人想念異國風情，7-ELEVEN將於7月28日起推出「卡娜赫拉的小動物世界萌集點」活動，以粉紅兔兔...

台鐵全新城際列車30日抵台 今舉行出廠前安全祈願儀式

台鐵全新城際列車7月30日即將抵台。台鐵說，今午8時，EMU3000新城際列車的製造廠 - 株式会社日立製作所，特地在山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。