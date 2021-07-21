為東奧選手加油 觀光局東京辦事處和業者合推應援餐

東京奧運即將登場，交通部觀光局和日本超商NATURAL LAWSON合作，於7月23日至8月8日期間，設置台日加油POP廣告，為疫情期間所有賽事、醫療等人員加油。同時段，在日展店的台商「林家排骨」也將推出「點餐送到家，為中華隊加油」專案，希望觀眾在家看運動賽事，享台灣美食，一起在螢幕前，為選手們加油。

觀光局東京辦事處與日本超商NATURAL LAWSON合作，於該超商首都圈140家店舖的台灣茶寶特瓶、台灣茶包等二處台灣茶專區，設置「台日友好一起加油」POP廣告。

NATURAL LAWSON為日系超商LAWSON在首都圈（東京、千葉、埼玉、神奈川一都三縣）以女性為客群，訴求健康、自然、有質感風格的超商。由於該超商分布以東京首都圈為主，雙方合作於夏季7月23日至8月8日期間設置廣告。

觀光局表示，為感謝日本贈予台灣疫苗，特別以「台日加油、謝謝」為題，以顯台日友好一起加油，攜手戰勝疫情 。

觀光局東京辦事處主任鄭憶萍表示，受到疫情影響，觀眾無法入場，為替中華隊加油，該辦事處、林家排骨、KKDAY日本支社，也在7月23日至8月8日期間推出限量500份的台灣加油應援餐，透過預購到店取餐或是外送平台，就能在家吃台灣美食，看賽事，為台灣加油。

觀光局表示，加油應援餐內容，除了滷肉飯便當、在日超夯的大雞排、台灣傳統味炸排骨、香腸、黑松沙士、蘋果西打等台灣味外，還有台灣國旗、加油棒、台灣鐵窗花杯墊、觀光文宣等。歡迎民眾一起在家看國際運動賽事，享台灣美食，為台灣及參賽選手加油。