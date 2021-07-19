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搶不到會哭！ MiraWan限量法式甜點8月6日前預購88折
位於信義區微風南山47樓、獲米其林餐盤推薦的MiraWan法式餐廳，限量推出甜點禮盒，其中包括7款法式常溫甜點，限量800盒，每盒880元，即日起開始預購，8月6日前預購享88折優惠。
7款法式常溫甜點包括香蕉巧克力費南雪、黑李香草費南雪、金棗抹茶瑪德蓮、布列塔尼酥餅、焦糖堅果塔、辣起士酥、以及珍珠糖泡芙，分別使用頂級阿波和三盆糖、南投埔里香草莢與各式台灣果乾為原料，演繹出經典法式甜點新滋味。
今年32歲的甜點主廚戴峻弘，大家都叫他「火車」，今年32歲，具有10年西點資歷，目前擔任MiraWan以及未來大直全新法式餐廳Lopfait的甜點主廚，是備受注目的甜點界新星。
戴峻弘由高雄名店帕莎蒂娜法式餐廳開啟生涯，爾後進入台中樂沐，並師承國際米其林餐廳西點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka），在手下磨練四年，開啟他對盤飾甜點（Assiette Dessert）的全新視野。
戴峻弘說：「有些人會把甜點當成是句點，但我更想詮釋的是『分號』，一種意猶未盡，一種入口驚喜，藉由技巧和風味的平衡，再轉譯為如畫的甜點，讓品嘗者都能會心一笑，下次會為了甜點，再訪MiraWan。」
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