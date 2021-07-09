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限時3天！全家推「Let’s Café買一送一集章趣」活動
因應中央疫情指揮中心宣布「三級延長、適度鬆綁」指引，全家便利商店挺民眾持續抗疫，推出零接觸支付優惠，會員即日起至7月11日憑My FamiPay於門市消費單筆支付滿200元贈50元回饋金，每會員回饋1次，總限量100,000組；另7月12日至7月18日推出以Fami錢包支付滿200元立折20元優惠，限量20萬筆。
為了提供民眾適度放鬆、提振精神的購物方案，全家便利商店7月13日至7月15日推出Let’s Café買一送一集章趣活動，會員於集章時間內購買大杯經典美式咖啡、大杯經典拿鐵咖啡、中杯單品美式咖啡、中杯單品拿鐵咖啡等指定Let’s Café品項一杯即可集一章，每一個章可於7月16日至7月26日期間兌換同品項商品，每日每品項限集1個章，隨買跨店取（購買、兌換） 、手機寄杯不參與此活動。另外7月12日至7月26日再推出消暑方案，活動期間蘋果派、吉比花生酷繽沙可享買一送一優惠。
全家便利商店入店落實實名制，門市設有排隊動線，店內排隊以5人為限，也會依各店舖坪數，以一人一坪為原則來控管人流；門市離峰時段及早、中、晚大夜等四個時段的人員交接班時，於休憩區、熟食區等重點區域定時消毒，店員自主健康管理，包括同仁全時段配戴口罩，同時加強手部消毒。
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