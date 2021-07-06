快訊

【軍機服裝秀／上】F-16穿上越戰風格東南亞迷彩 戰機的時尚也會復古回春？

同住家人3確診...爸媽、女兒住院後相繼死亡 留一子理後事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星巴克買蛋糕再「買一送一」 巧克力泡芙星冰樂新登場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
星巴克推出多款口味父親節蛋糕。圖／星巴克提供
星巴克推出多款口味父親節蛋糕。圖／星巴克提供

即使疫情困在家，父親節也要送爸爸一點甜蜜滋味。星巴克、85˚C今年都有爸爸專屬的父親節蛋糕，預購再享優惠；炎夏繼法式草莓泡芙風味星冰樂後，星巴克今起全門市再度推出「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，被網友稱作是「夢幻新品」。

星巴克今年以沉穩紳士風為靈感，推出多款口味蛋糕，像是外型別緻、口感香醇的「法式巧克力千層薄餅」，岩石般黑白外表的「芝麻巧克力蛋糕」，充滿夏季酸甜的「芒果布蕾戚風蛋糕」，以及濃郁的「經典檸檬塔」等經典款滋味。7/7~7/20購買父親節指定蛋糕與星格脆提袋禮，結帳可獲得好友分享優惠券一張，可累計；8月1日前預購再享88折。

此外，「法式巧克力泡芙風味星冰樂」也同步上市，細緻的香草卡士達醬，混和牛奶製成綿密的星冰樂，底層的加入經典的摩卡醬，並撒上全麥餅乾碎粒，酥脆的口感搭配濃郁的內餡，如同品嘗美味的泡芙。 多款新品馬克杯包括澎湖、金門、馬祖等也於各特定門市首買。

85ºC則以「超能老爸」為主題，推出4款造型蛋糕和1款隱藏限量版「紳士老爹」千層蛋糕，像是8吋「萬能老爸」、6吋「小白球戀曲」，或是為喜歡賽車或登山的爸爸設計的「王者之風」和「攻頂之路」，造型各有不同。8/5前預購主題蛋糕可享85折，約403~660元；8/8前85Cafe App註冊會員購買主題蛋糕還可抽獎。業者預計，活動檔期全台可售出4萬2千個主題蛋糕。

今夏新品「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，售價145元起。圖／星巴克提供
今夏新品「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，售價145元起。圖／星巴克提供
多姿馬祖馬克杯同步開賣，售價550元，於馬祖門市首賣。圖／星巴克提供
多姿馬祖馬克杯同步開賣，售價550元，於馬祖門市首賣。圖／星巴克提供
父親節造型蛋糕即起開放預購。圖／85ºC提供
父親節造型蛋糕即起開放預購。圖／85ºC提供

巧克力 父親節 星巴克

延伸閱讀

星巴克「巧克力法式泡芙星冰樂」新登場！父親節蛋糕88折 再送買1送1券

星巴克變身台北最美「CAFE!N 旗艦店」！2層樓簡約咖啡廳，外帶外送優惠先收

食譜／雙層巴斯克布朗尼蛋糕 巧克力和乳酪，我都要！

泡芙控必吃！全聯聯名beard papa’s推5款卡士達甜點

相關新聞

德國專利！不容忽視的NUEVA頂級夢幻除毛儀

體毛一直是廣大女性的困擾，如何除毛才能一勞永逸？使用除毛刀會越刮越粗，蜜蠟除毛極度拉扯又疼痛、除毛膏害怕化學殘留容易敏感、診所雷射除毛價格貴又很耗時。而脈衝光的除毛原理，主要是透過光能量會被毛髮中的黑色素吸收的特性，從而破壞正在生長毛髮中的毛囊。由於是使用脈衝光，脈衝光本身的特性可以掃蕩肌膚中的深層黑色素，因此在除毛之餘，還有同時達到局部美白的附加價值的雙重功效，所以是一個很有效率的好選擇。

7-ELEVEN「全民振興日」大冰拿只要36元 5支付工具滿額再享8.8折

雖然確診人數漸漸降低，但防疫可不能鬆懈，7-ELEVEN自7月7日起虛實整合線上線下推出「全民振興日」活動，線上活動包括...

星巴克買蛋糕再「買一送一」 巧克力泡芙星冰樂新登場

即使疫情困在家，父親節也要送爸爸一點甜蜜滋味。星巴克、85˚C今年都有爸爸專屬的父親節蛋糕，預購再享優惠；炎夏繼法式草莓...

2021 0NLY WATCH／香奈兒J12雙色套表 蕭邦表盤美如畫

兩年一度的ONLY WATCH慈善拍賣，今年即將於11月6日於日內瓦舉槌。這個2005年開始，由摩納哥肌肉萎縮症防治協會...

星級拌麵來了！米其林一星LONGTAIL  拌麵外帶480元起

全國三級緊戒持續至七月中旬，米其林一星LONGTAIL餐廳外帶便當系列，自7月7日起新推出港式及南洋乾拌麵系列餐盒。主廚...

這夏它最「水」！舒味思推藝術瓶、innocent挺椰農

氣溫不斷飆高，日常補水更顯重要，近日也有不少新「水」報到。可口可樂公司旗下擁有百年歷史的英倫氣泡水品牌「Schweppe...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。