星巴克買蛋糕再「買一送一」 巧克力泡芙星冰樂新登場

即使疫情困在家，父親節也要送爸爸一點甜蜜滋味。星巴克、85˚C今年都有爸爸專屬的父親節蛋糕，預購再享優惠；炎夏繼法式草莓泡芙風味星冰樂後，星巴克今起全門市再度推出「法式巧克力泡芙風味星冰樂」，被網友稱作是「夢幻新品」。

星巴克今年以沉穩紳士風為靈感，推出多款口味蛋糕，像是外型別緻、口感香醇的「法式巧克力千層薄餅」，岩石般黑白外表的「芝麻巧克力蛋糕」，充滿夏季酸甜的「芒果布蕾戚風蛋糕」，以及濃郁的「經典檸檬塔」等經典款滋味。7/7~7/20購買父親節指定蛋糕與星格脆提袋禮，結帳可獲得好友分享優惠券一張，可累計；8月1日前預購再享88折。

此外，「法式巧克力泡芙風味星冰樂」也同步上市，細緻的香草卡士達醬，混和牛奶製成綿密的星冰樂，底層的加入經典的摩卡醬，並撒上全麥餅乾碎粒，酥脆的口感搭配濃郁的內餡，如同品嘗美味的泡芙。 多款新品馬克杯包括澎湖、金門、馬祖等也於各特定門市首買。